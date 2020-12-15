Turkcell, ‘Gameventure' ile geleceğin oyun yazılımcılarını yetiştirecek

Turkcell, Türkiye'nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak için örnek bir program hayata geçirdi. ‘Gameventure' adını taşıyan program kapsamında yerli oyun yazılımcılarına eğitim ve para desteği sağlanacak.

“Türkiye, dünya oyun pazarında hak ettiği yere ulaşacak”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ülke ekonomisine ve genç istihdamına katkıda bulunacak böylesi bir projeye imza atmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi. Erkan şöyle devam etti: “Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek oluyor, gençlerimizin teknolojik yeterliliklerini geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Gameventure da günümüzün yükselen sektörlerinden oyun pazarında yalnızca tüketerek değil; üreterek de yer almak isteyen genç arkadaşlarımıza gerekli bilgi birikim ve yeterliliği kazandırmak amacıyla başlattığımız bir program. Program aracılığıyla hem gençlerimizin yazılım geliştirme becerisi kazanmalarına destek oluyor hem de Türkiye oyun pazarını geliştirerek onlara yeni iş imkanları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu program sayesinde ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alacağına inanıyorum. Kendi oyunlarının kahramanı ve oyun sektörünün geleceği olmak isteyen tüm gençlerimizi Gameventure programımıza bekliyoruz”.

Verilen bilgiye göre, Turkcell Akademi'nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar. Eğitim fazını tamamlayan adaylar Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri ‘Game Factory'ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak.

Gerekli şartları sağlayan oyunlara, operatörün yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak. Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar operatörün desteği ile yayınlanacak ve operatöre ‘Oyun İş Ortağı' olarak kazandırılacak.

Gameventure'a internet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtildi.

Rakamlarla dünyada ve Türkiye'de oyun pazarı

Verilen bilgiye göre, 2019 sonu itibariyle küresel oyun pazarının büyüklüğünün 152 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın yüzde 45'i, yani 68,5 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Oyun pazarının 2017'nin ikinci yarısından 2019'un sonuna kadar aldığı toplam yatırım miktarının 9,6 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Bugün dünya genelinde yüklenen uygulamaların yüzde 33'ünü mobil oyunlar oluşturuyor. Dünya genelinde 2,4 milyar insanın (küresel nüfusun yaklaşık üçte biri) mobil oyun oynadığı düşünülüyor. Mobil uygulama kullanıcılarının yüzde 50'si oyun oynuyor, bu nedenle mobil oyunlar, Spotify ve Apple Music gibi müzik uygulamalarının ardından en popüler ikinci uygulama türü.

Türkiye Oyun Sektörü 2019 Raporu'na göre, Ortadoğu ülkelerinin toplam oyun pazarı cirosu 8 milyar dolar, Türkiye'de ise bu rakam 830 milyon dolar civarında. Rapora göre Türkiye cep telefonundan mobil oyun oynamada pek çok ülkeyi geçiyor. Türkiye'de telefonda günde en az 1 kere oyun oynayanların oranı yüzde 49. Türkiye'de yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesim yüzde 35'le 25-34 yaş arasındakiler olurken, yüzde 28.6 ile 35-44 yaş, yüzde 21.8 ile 18-24 yaş grubu takip ediyor. Türkiye'de kadınların yüzde 42.8'i oyun oynarken, erkeklerde bu oran yüzde 57.2.