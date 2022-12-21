Turkcell Genel Müdürü Erkan: 'Çalışanlarımızı kariyer yolculuklarında destekliyoruz'

Turkcell, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK ile yeni yetenekleri şirket bünyesine dahil ediyor. Gençleri geleceğin iş dünyasına hazırlayan şirket, yeni mezunlara yönelik istihdam programlarıyla çalışanlara kariyer yolculuklarında akademik destek de sağlıyor. Ayrıca şirket, Millî Eğitim Bakanlığı ile sürdürdüğü ‘Geleceği Yazanlar' projesi ile Türkiye'nin nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in yıl içinde kariyer odaklı projelere yönelik faaliyetlerini değerlendirdi. Erkan, GNÇYTNK ile ilgili “2016 yılından bu yana gelenekselleşen ve alanında örnek gösterilen yeni mezun işe alım programımız GNÇYTNK, geleceğin iş dünyasına yön verecek yetenekli gençlerimizi Turkcell'le iş dünyasına katılmalarını sağlayarak daha iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçlıyor. Bu yıl 7'ncisini düzenlenen program 51 bin başvuru aldı. Finanstan insan kaynaklarına, bilgi iletişim teknolojilerinden hukuka kadar birçok alanda toplam 71 kişi, Turkcell bünyesinde iş hayatına adım attı. Kariyerine Turkcell'de yön veren gençlerimizin, Turkcell'li olmalarının ayrıcalığını iş hayatında hissedeceklerini umuyorum, program gelecek yıl da devam edecek” dedi.

Erkan, Turkcell Akademi'nin yıl içinde yaptığı akademik iş birliklerine de değindi. Turkcell çalışanlarının kariyer yolculuklarına destek olmaya önem verdiklerini vurgulayan Murat Erkan, “Türkiye'nin Turkcell'i olarak çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında oluyor, gelişim programlarıyla onları destekliyoruz. Turkcell Akademi ile Türkiye'ye değer katacak büyük projelere imza atıyor ve üniversitelerle iş birliklerine devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Turkcell Akademi; İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile farklı alanlara yönelik gerçekleştirdiği akademik iş birliklerine Yıldız Teknik Üniversitesi'ni de dahil etti. Bu iş birlikleri çalışanlarımıza kariyer yolculuklarını destekleyecek akredite yüksek lisans ve liderlik programları sunuyor. Akademik bilginin pratik uygulamalarla birleştiği yeni gelişim programlarıyla çalışanlarımız kariyer yolculuklarına yatırım yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

Türkiye'de nitelikli iş gücünün artırılması, geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi, çalışan yeteneklerinin geliştirilmesi ve gençlerin kariyer yolculuklarında desteklenmesi önemli diyen Erkan; Turkcell'in, Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürdüğü ‘Geleceği Yazanlar' projesiyle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye'de ilk kez geçen yıl ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' mesleki eğitim programını başlattık. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz program, Türkiye'nin nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor. Programda üniversite son sınıf, yeni mezun, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençlere; yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sunuluyor. Yazılım alanında kariyer planları olan gençlerimizin, yazılım dünyasına hazırlanmasını, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olmasını ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılmasını amaçlıyoruz. ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' programını ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç yazılımcılar, Turkcell'in yazılım şirketi Atmosware'de çalışma fırsatına sahip oluyor. Katılımcılar ayrıca eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda avantaj elde ediyor. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, Turkcell Grup Şirketlerde alacakları iş başı eğitimi ile de teorik bilgilerini gerçek uygulamalar üzerinde deneyimleme fırsatına sahip oluyor. Teknolojinin merkezinde yer alan gençleri, yine teknolojinin merkezinde olan Turkcell markasıyla bir araya getirmeye devam edeceğiz.”

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