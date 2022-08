Turkcell Global Bilgi'ye Brandon Hall'den 4 ödül

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, İnsan Kaynakları alanında dünyanın en saygın otoritelerinden Brandon Hall'dan 3 altın 1 bronz ödülle döndü. Yapılan açıklamaya göre, geleneksel ödül programından bu yıl da başarıyla dönen dijital müşteri deneyimi merkezi, ‘Yetenek Yönetimi Stratejisi Oluşturmada En İyi Uygulama' kategorisinde ‘Burada Kariyer Var' programıyla, ‘Yetenek Edinme Sürecinde En İyi Gelişim' kategorisinde ‘Techno Camp Programı' ile ve ‘Çalışan Becerilerini Geliştirmek İçin En İyi Program' kategorisinde ‘Focus Agile' ile 3 altın ödülün sahibi oldu. Şirket, ‘İnsan Kaynakları Dijital Asistanı' ürünüyle ise ‘İş Otomasyonunda En İyi Uygulama' alanında bronz ödül aldı.

“Çalışanlarımızın mutluluğu kültürümüzün ve başarımızın temelini oluşturuyor”

Çalışan deneyimi uygulamalarına sürekli yatırım yaptıklarını vurgulayan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatma vizyonumuz doğrultusunda, en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bunu da adımıza yaraşır şekilde, ‘global' alanda aldığımız ödüllerle görünür kılıyoruz. Ödüller aldığımız uygulamalarımızı; iş dünyasının ihtiyaçları ile çalışma arkadaşlarımızın beklentilerini dinleyerek, anlayarak ve yeteneklerini geliştirerek oluşturuyoruz. Bu sayede çalışma arkadaşlarımızın deneyimini geliştirerek mutluluklarını sağlamaya çalışıyoruz. Ailemizin “birlikte iyiyiz” değeriyle örtüşecek biçimde tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği ile aldığımız ödüllerin mutluluğunu yaşamaktan gurur duyuyoruz.”

Ödül alan İK uygulamaları şöyle:

Burada Kariyer Var - Best Advance in Creating a Talent Management Strategy - Altın

Techno Camp - Best Advance in Talent Acquisition Process - Altın

Focus Agile - Best Program for Upskilling Employees - Altın

Dijital Asistan - Best Advance in Business Automation - Bronz