Turkcell, global ve yerli iş ortaklarıyla dijitalleşmeyi hızlandırıyor

Turkcell'in kurumlara uçtan uca dijital çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, müşterilerinin daha verimli, maliyet avantajıyla ve kazançlı şekilde çalışmaları için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Finanstan turizme, eğitimden sağlık ve enerjiye kadar farklı sektörlerden kurumlara sunduğu katma değerli teknolojik çözümlerin kapsamını iş ortaklarıyla birlikte genişleten Dijital İş Servisleri, yaklaşık 200 yerli şirketle iş ortaklığı yaparak Türkiye'nin dijitalleşme çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.

“Türkiye'yi birlikte dijitalleştirmeye devam edeceğiz”

İş Ortakları Zirvesi hakkında değerlendirmede bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Şirket olarak iş ortaklarımızla birlikte geniş ürün ve servis portföyümüz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken kapsayıcı ve sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için değer üretme hedefimiz doğrultusunda insan odaklı yaklaşımımızla operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Stratejik odaklarımız olan dijital servisler, dijital iş servisleri ve techfin alanlarında sunduğumuz tekliflerle müşterilerimizin değişen alışkanlıklarına ve artan dijital çözüm ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Tüm dünyada hızla değişen ödeme alışkanlıklarıyla birlikte dijital çözümlerin öneminin de hızla arttığını belirten Özata, “Kurumsal müşterilerimizin uçtan uca dijital dönüşümlerine eşlik ederek rekabette öne çıkmalarına yardımcı olduğumuz Dijital İş Servisleri'ndeki odağımızı iş ortaklarımızla, ekosistemimizle birlikte her geçen gün erişim, bulut ve siber güvenlik başta olmak üzere katma değerli servislerimizi ve hizmet ağımızı genişletmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızın da birincilikle taçlandırılmış olması bizleri çok mutlu ediyor. IDC tarafından açıklanan verilere göre Dijital İş Servisleri şirketimiz Türkiye Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Pazar Lideri oldu. Bundan sonrasında da liderliğimizi korumak önemli. Şirket olarak 28 yıldır olduğu gibi bu alanda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın da bu başarıya sağladığı sürdürülebilir katkı çok değerli. Dijital yarınlar için yan yana çalışmaya ve Türkiye'yi birlikte dijitalleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dijital ekosistemindeki şirketlere özel program

Türkiye'nin dijital dönüşümü için iş ortaklarıyla birlikte hareket ederek bugüne kadar binden fazla projeyi hayata geçiren Dijital İş Servisleri, iş ortaklarına özel hayata geçirdiği İş Ortaklığı Programı ile dijital ekosistemindeki şirketleri tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Programa, operatör dijital ekosistemine hem ticari anlamda hem de bilgi birikimiyle değer katacak firmalar partner.turkcell.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabiliyor.

Partnerler zirvede buluştu

Verilen bilgiye göre Dijital İş Servisleri, iş ortaklarının iş süreçlerindeki aidiyet duygularını artırmanın yanı sıra şeffaf, güçlü ve güvenilir bir markayla iş birliği içinde olduklarını hissettirerek, motivasyon sağlama amacıyla ‘İş Ortakları Zirvesi' düzenleniyor. Bu yıl satış, proje, ürün ve çözümlerin konuşulduğu zirvede, yıl boyunca üstün başarı gösteren iş ortaklarına ödülleri verildi.