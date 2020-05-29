İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turkcell Gönüllüleri'nden çocuklara 'Mutlu Masallar'

Turkcell Gönüllüleri'nden çocuklara 'Mutlu Masallar'
Turkcell Gönüllüleri'nden çocuklara 'Mutlu Masallar'

Turkcell Gönüllüleri, Mutlu Masallar projesi kapsamında 111 masal seslendirdi. Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında oluşturulan masal kayıtları, kanser tedavisi gören çocukların bayramda yüzünü güldürdü.

Turkcell Gönüllüleri, anlamlı ve ses getiren yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirerek, Mutlu Masallar projesi kapsamında 111 masal seslendirdi. Yaklaşık 200 Turkcell çalışanı, kanserle mücadele eden çocukların yüzlerine tebessüm kondurabilmek ve onları mutlu edebilmek için psikolog onaylı masalları evlerinden seslendirdiler. Üzerine müzik eklenen kayıtlar 23 Mayıs Cumartesi günü, Ramazan Bayramı arifesinde hazır edildi. Ardından, masal kayıtları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi gören 60 çocuğa, Turkcell çalışanlarının bayram kutlama mesajlarıyla birlikte ulaştırıldı.

Masal kayıtlarıyla birlikte "Dünya sizinle güzel, sizinle çok renkli Güzel yüzünüz her zaman gülsün", "Hayal gücünüz sizi hiçbir zaman terk etmesin, masallarla büyüyen masal gibi ömrünüz olsun" gibi dilekler içeren kartlar alan çocuklar, bu güzel bayram hediyesiyle hem moral buldular hem de birbirinden güzel masallar dinleyerek keyifli vakit geçirdiler. Turkcell'li abileri ve ablaları, masalları seslendirirken çektirdikleri fotoğrafları da çocuklarla paylaşmayı ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.