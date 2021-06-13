Turkcell GranFondo İstanbul'da bisiklet şöleni

Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışında bisikletseverler eğitim için ‘pedalladı'. Salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik gerçekleştirilen kampanya sayesinde yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyenler bağış için katkıda bulundu. Turkcell GranFondo İstanbul'da, toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir de bu eğitim bursuna eklendi.

Yol bisiklet yarışı GranFondo İstanbul'da bisikletseverleri buluştururken, katılımcılar açısından salgın döneminde özlenen bir heyecana sahne oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve sağlık önemleri artırılmış olarak yapılan GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı, TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla Beykoz'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu yıl planlanan GranFondo Serisi'nin ilk yarışı olan İstanbul ayağına 15 ülkeden bin bisikletçi katıldı.

Uzun parkur erkeklerde şampiyon Muhammed Erkan, ikinci Muhammed Yunus Demir ve üçüncü Serkan Balkan olurken uzun parkur kadınlarda ise Esra Kürkçü Akgönül birinci olurken Ayşegül Gökalp ikinci, Gamze Ceyhan da üçüncü oldu.

Kısa parkur erkeklerde birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu aldı. İkinciliği Oğuzhan Taşkan, üçüncülüğü de Ersin Akgün'ün elde ettiği yarışta kadınlarda ise Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Kadınlarda podyumu tamamlayan diğer isimler ise Kübra Nur Pınarak ve Züleyhan Dikbaş oldu.

İlk olarak 82 km'lik uzun parkurun startını sabah 09:00'da Beykoz Belediyesi'nin önünden verirken, hem uzun hem de kısa parkur mücadelesi Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından başlatıldı. GranFondo İstanbul yol bisikleti yarışında katılımcılar, Boğaziçi'nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Beykoz Belediyesi önünden start alan yarışta katılımcılar, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçerek, yine Beykoz Belediyesi'nin önünde yarışı bitirdi.

“Önceliğimiz toplumsal fayda sağlamak”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, önceliklerinin yarış organizasyonu ile birlikte toplumsal fayda sağlamak olduğunu belirterek, “Dünyanın önemli metropollerinde düzenlenen GranFondo'yu dünyanın gözbebeği İstanbul'da Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 15 ülkeden gelen bisikletseverin GranFondo'da pedal çevirmesi, uluslararası anlamda Türk bisiklet tarihine geçerken yarışa apayrı bir anlam katan bir diğer konu ise eğitim bursu kampanyası oldu. Yarışmacılar ve sporseverler vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına bağış için katkıda bulunurken, yarışta toplanan elektronik atıklar da ileriki günlerde geri dönüşüme kazandırılarak yine bu burslara eklenecek" dedi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dikkat çekmek için yarışmacıların formalarına yapıştırmaları için özel çıkartmalar hazırladıklarını belirten Erkan, "Değişim için harekete geç' mottosuyla, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına bu yarışta da destek verdik” diye konuştu.

Öte yandan GranFondo İstanbul, Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını da ortaya koyduğu bir etkinlik oldu. Yarışa katılan yerli ve yabancı bin amatör bisikletçi ile sporseverler, salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için KAHEV iş birliğiyle düzenlenen eğitim bursuna katkı sağlamış oldu.

Destekçiler, eğitim bursu katkısı ve duyuru amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştıkları sosyal medya kartlarını, turkcellgranfondoserisi.com adresindeki Sosyal Sorumluluk sekmesi üzerinden veya uygulama mağazalarından indirdikleri Turkcell GranFondo aplikasyonundaki Sosyal Sorumluluk bölümünden oluşturdular. Sporseverler, “Eğitim için pedallayanları ben de destekliyorum” kartları, yarışmacılar ise “Eğitim için pedallıyorum” yazılı sosyal medya kartlarıyla kampanyaya başkalarının destek olmasına da katkıda bulundu.

Ayrıca GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışında, sporseverlerin yarışma alanına getirdikleri elektronik atıklar da toplanarak TÜBİSAD iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırıldı. Elde edilen gelir de şirketin devam eden #EğitimeDönüştür projesi kapsamında yine vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bursa dönüştü.

Spor, sanat ve sürdürülebilirlik buluşması: Teknolojik atıklardan bisiklet

Son dönemde şirketin odaklandığı sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde teknolojik atıklara dikkat çekmek amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın elektronik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de etkinlik alanında sergilendi.

Bunun yanında etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler'in daha iyi bir gelecek için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu anlatan “Değişim için harekete geç” mottosu ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın vurgulandığı çıkartmalar, formalarına yapıştırmaları için yarışmacılara dağıtıldı.