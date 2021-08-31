Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

TURKSPORU'nun ve eğitimin en büyük destekçilerin biri olan Turkcell, GranFondo bisiklet yarışı serisi kapsamında sosyal sorumluluk yaklaşımlı etkinliklerini de devam ettiriyor. 5 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek olan serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart oluşturup bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek. Bununla birlikte dünyaca ünlü efsane bisiklet yarışının heyecanını Türkiye'ye taşıyan operatör, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve operatörün mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

''Pedallar eğitim için dönecek''

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul'dan sonra İzmir'de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; bisiklet yarışında pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir'in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz” dedi.

“Değişim için harekete geç”

Operatör, Haziran ayında gerçekleşen bisiklet yarışının İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda operatör, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı “Değişim için harekete geç” sloganıyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alacak bisiklet yarışında da yine tüm yarışmacılar ve operatörün bisiklet takımı, üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak.