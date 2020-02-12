Turkcell ile Huawei arasında mobil servis alanında işbirliği

Turkcell, Çinli teknoloji devi Huawei ile mobil ekosistem stratejik işbirliğini imzaladı. Düzenlenen toplantıda Huawei Mobil Servis (HMS) destekli akıllı telefonların Türk kullanıcılara sunulması ve Turkcell'in bu konudaki desteği hakkında bilgilendirme yapıldı. GSM operatörü kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladı. Turkcell'in ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için işbirliği yapan ilk GSM operatörü olduğu bildirildi. Düzenlenen işbirliği imza törenine Turkcell Genel Müdür Murat Erkan, Huawei Tüketici Elektroniği Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Murat Erkan, "Teknoloji şirketiyiz ama bütün varlığının sahibi aslında müşterileri. Müşteriden gelen dalga, bizi istediğimiz yere götürüyor. Bunu yaparken işbirliklerine önem veriyoruz. Özellikle stratejik işbirliklerine önem veriyoruz. Şirketimiz hiçbir zaman fırsatçı işbirliklerine sıcak bakmadı. Hep daha ileriye baktı. Bu işbirliği de böyle bir şey. Biz, uzun süredir bu teknoloji firmasıyla teknoloji tarafında önemli değişimler yaşadık. Fiber ve mobil teknoloji servislerinde yeni işlere imza attık. En son kablosuz geniş batta Türkiye'de önemli başarılara imza attık. Bu, iki şirketin uyumunu ve ileriye beraber bakmasını gösteriyor. Bugün de onlardan birsi için buradayız. Huawei Mobile Service, akıllı telefon dünyasında yeni bir yol. Aslında 3'üncü bir yol. Müşterilerden gelen taleplere baktığımız zaman; müşterilerimiz daha fazla yol, daha fazla opsiyon ve daha fazla çeşitlilik istiyor. Şirket olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji perakendecisiyiz. Bin 400'e yakın münhasır mağazamız var. Bu mağazalarımızı geçen yıl 564 milyon müşterimiz ziyaret etti. 9 binin üzerinde uzman sertifikalı yetkin arkadaşımızla teknoloji konusunda müşterilerimizin sorularına cevap veriyoruz." dedi.

"Hedefimiz 1 milyonun üzerinde HMS'li Huawei akıllı telefonunu satmak"

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah ürünlerin tanıtımını Nisan ayın itibariyle yapacağız. Burada hedefimiz 1 milyonun üzerinde HMS'li Huawei akıllı telefonunu satmak. Umarım bu hedefin üzerine çıkarız. Bu yolculukta eminim ki çok güzel gelişmeler olacak. Önemli bir nokta daha var; biz Türkiye'nin kritik dijital servislerini sağlayan şirketiyiz. 30 civarında dijital servisimiz var. Bu telefonların tanıtımı olduğu gün, bu servislerin hepsi de entegre olacak. Bu da bizim açımızdan önemli bir değer."

Müşterilerin kişisel verileri korunmasına önem verdiğine vurgu yapan Yanmin, "Bunun için teknolojide müsait. Müşterilerden gelen taleplere göre, ilk kez bu GSM operatörü ile beraber Huawei Mobil Servis platformunu kurmaya karar verdik. Bu şekilde yereldeki geliştiricileri, yazılımcıları, içerik sağlayıcıları, yayıncıları bir platformda buluşturmak istedik. Bunu HMS platformunda yapmak istedik. Turkcell ile beraber yani en büyük mobil sağlayıcısı ile Türkiye pazarında daha cazip daha yerel Türk içeriği oluşturmak istedik. Verilerin korunması bütün bireyler için çok önemli. Yeni HMS platformunda, bu sektördeki en yüksek veri koruma özelliklerini sunuyoruz. Bu işbirliği sayesinde GSM operatörü bize veri korumanın alt yapısını sağlıyor." şeklinde konuştu.

Wang ise şöyle konuştu: "Markamızın Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişi var. İlk günden bugüne Türkiye'de teknoloji açısından yenilikçi bir gelişmeye yatırım yapmaya ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, 2019'da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerimizi düşürmedik. HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

Adem Gürer - Murat Ergin

