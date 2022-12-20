Turkcell, kültür sanata verdiği önemi yeni yılda da sürdürecek

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde şirketin, kültür sanat faaliyetlerinde başarılı ivme yakaladığını anlattı.

“2022 yılında toplam 500'e yakın etkinlikte 600 bin seyirciyi müzik ve sanatla buluşturduk”

Müzikten sinemaya, çağdaş sanatlardan sahne gösterilerine kadar kültür sanatın her alanındaki desteği bu yıl da artan tempoyla sürdürdüklerini belirten Murat Erkan, “Her türlü toplumsal gelişimin ve paylaşımın en önemli yolunun kültür sanattan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle özellikle küresel salgın sürecindeki kısıtlar nedeniyle iki yıldır sanatseverlerin çok özlediği kültür sanat etkinliklerini, 2022 yılında Turkcell'in desteğiyle seyircilere dolu dolu yaşattık. Bu kapsamda Turkcell olarak, Ekim ayında 5 yıllık süreyle iş birliği sözleşmesini yenilediğimiz Zorlu PSM'deki Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi'nde yıl boyunca sanatseverimizi ağırladık. Bu yıl IPRA Golden World Awards'ta 3 altın ödül birden kazanan açık hava sahnemiz Turkcell Vadi'de ise Nisan-Ekim ayları arasında çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı sahneye çıktı. Böylece isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyduğumuz Türkiye'nin iki önemli kültür sanat mekanında 2022 yılında toplam 500'e yakın etkinlikte 600 bin seyirciyi müzik ve sanat coşkusuyla buluşturduk” dedi.

Murat Erkan, 15 yıldır birbirinden önemli sanatçıları müzikseverlerle buluşturarak yaz geceleri klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin de bu yaz Turkcell Vadi'de gerçekleştirildiğini belirtti.

“Kültür ve sanatla yan yana duruşumuzla sosyal hayatta pozitif iz bırakıyor”

Turkcell'in sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla kültür sanat etkinliklerinde de sosyal erişilebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tuttuklarını belirten Erkan, “Sürdürülebilir bir yaşam için kültür sanatın da erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yönüyle sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde sosyal hayatın önemli unsurlarından olan kültür sanatta da ‘pozitif iz' bırakacak şekilde, yıllardır sanatsal etkinlikleri geniş bir yelpazede destekliyoruz” dedi.

Toplumun her kesiminin hayata eşit katılımı için yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle bu alanda öncü bir marka olduklarını vurgulayan Erkan, “Bu kapsamda isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Zorlu PSM ve Turkcell Vadi'nin yanı sıra Platinum Park Açıkhava Sineması gibi yıl içindeki farklı sanatsal faaliyetlerimizde de Turkcell'in teknolojik gücünün katkısıyla engelli sanatseverleri misafir ediyoruz. Tüm engelli grupları için hayata geçirdiğimiz erişilebilir mekanlar, görme engelli sanatseverler için sesli betimleme olanağı sağlayan Hayal Ortağım uygulamamız ve işitme engelli sanatseverler için işaret diliyle çeviri gibi gösterimlerle onlara da farklı bir sanatsal deneyim yaşatıyoruz” diye konuştu.

Yılın son sesli betimleme tiyatro oyunu Zorlu PSM'de sahnelendi

Turkcell Platinum Sahnesi'nde 19 Aralık'ta sesli betimlemeyle sahnelenen Şehirde Kimse Yokken oyununa, görme engelli sanatseverler de katıldı. Anadolu'nun kırsalından İstanbul'a gelen bir kadının hikayesini konu edinen Lerzan Pamir'in yönetmenliğindeki oyunda Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Kerem Arslanoğlu, Elif Ürse ve Ersin Arıcı sahne aldı.

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