Turkcell Pasaj'ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı

Elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj büyümesini sürdürdü. Telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün uygun fiyat seçenekleriyle sunulduğu platformun cirosu, geçen senenin aynı tarih aralığındaki 6 aylık dönemine kıyasla 3 katından fazla artış gösterirken, aynı dönemde turkcell.com.tr trafiğinde yüzde 55, ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında ise yüzde 50'lik artış gözlendi.

Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği platformda en çok satılan ürünlerin başında cep telefonu, aksesuar, televizyon, müzik ürünleri, bilgisayar, tablet ile ev-yaşam ürünleri yer aldı.

Kadri Özdal: “Hızlı büyüme müşteri güveninin en açık göstergesi”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin artan online alışveriş ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj'ın gösterdiği hızlı büyümeden son derece büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Özdal, Turkcell Pasaj'ı kurarken birinci önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve kaliteli alışveriş ortamını oluşturmak olduğunu vurgularken, “Platformun son 6 ayda gösterdiği performans, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar verimli olduğunu, dolayısıyla da müşterilerimizin Turkcell markasına duydukları güvenin bir kez daha tescillendiğini gösteriyor” diye konuştu.

Turkcell Pasaj'ı tercih eden müşterilerin Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabildiğinin altını çizen Özdal, Turkcell Pasaj'ın satış sonrası hizmetiyle de benzerlerine fark atan bir platform olduğunu kaydetti.

“Tüketiciyi yakından izliyoruz”

Müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla sık sık testler ve kişiselleştirme optimizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve çözümler ürettiklerini belirten Özdal, “Her geçen gün büyümeye devam eden online alışveriş platformlarında kullanıcı alışkanlıklarının yakın takipçisiyiz. Ipsos ile ortak yürüttüğümüz son çalışmada pandeminin etkisiyle artan online alışveriş platformlarının kullanımında, kullanıcı deneyimi etkileşimlerini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdik” dedi.

Kullanıcıların yarıya yakını alışveriş yaptığı platforma sadık

Ipsos tarafından Turkcell için gerçekleştirilen araştırmaya göre online alışveriş platformları genelinde; kullanıcıların bildiğini belirttiği markadan son 3 ay içinde alışveriş yapanların oranı ortalama yüzde 59, bu kullanıcılar arasında markadan son 1 ay içinde alışveriş yapanların oranı ise yüzde 49 çıktı.

Araştırmaya katılan kullanıcıların son 3 ay içerisinde bir platformdan ortalama 2 kez alışveriş yaptıkları belirlendi. Online alışveriş platformlarından en çok satın alınan ürünlerin başında giyim kategorisi gelirken bunu elektrik ve tesisat ürünleriyle cep telefonu ve aksesuarları takip etti.

Başlıca tavsiye nedeni ‘hızlı kargo'

Kullanıcıların alışveriş yaptıkları online platformları çevrelerine tavsiye etmelerinin başında ‘kargo' süreci geliyor. Kargonun kullanıcıya hızlıca ulaştırılması en önemli etken olurken, bunu ‘güvenilir marka', ‘fiyat/ promosyon' ve ‘müşteri hizmetleri' takip ediyor. Tavsiye etmeme nedenlerinin başında ise bu konulara ek olarak iade/iptal süreçlerinde yaşanılan olumsuz deneyimler geliyor.

Kadınlar sosyal medyayı tercih ediyor

Araştırmaya göre alışveriş süreci veya sonrasında destek almak istenen kanalların başında müşteri hizmetleri geliyor. Müşteri hizmetleri kanalını canlı destek, satıcı ve sosyal medya takip ediyor. Kullanıcıların yüzde 50'si temas ettiği kanaldan aldığı hizmetten memnun olduğunu belirtiyor. Araştırma sonuçları kadınların sosyal medya ve satıcı aracılığı ile destek almayı erkek kullanıcılardan daha çok tercih ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre online alışveriş platformlarında son 3 ay içerisinde sorun yaşayanların oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Kullanıcıların en çok sorun yaşadığını belirttiği, müşteri hizmetleri ile çözmeye çalıştığı konuların başında ‘hatalı ürün' ve ‘eksik teslimat' geliyor.

İndirim, müşteri bağlılığını etkiliyor

Araştırmaya göre kullanıcıların gelecekte de online alışveriş platformlarından alışveriş yapmaya devam etme motivasyonlarının başında ‘fiyatlarında indirime gitmesi' ve ‘müşteri ilişkilerinin daha ilgili olması' başlıkları öne çıkıyor.

80 milyona açık elektronik pazar yeri

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabildiği ‘Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. ‘Turkcell Pasaj' müşterileri platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki bin 300 Turkcell mağazasından da teslim alabiliyor. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi ‘Turkcell Pasaj'da bir arada sunuluyor.

‘Turkcell Pasaj'da alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.