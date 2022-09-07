Turkcell Platinum Park'ta açık hava sineması başladı

Turkcell Platinum, etkinliklerine Platinum Açık Hava Sineması ile devam ediyor. Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül'e kadar Turkcell Platinum Park'ta birbirinden farklı filmlerle doğayla iç içe açık havada sinema izleyebilecek. Ay boyunca sürecek etkinlikte müşteriler, hafta içi her akşam saat 20.30'da gösterilecek filmleri ücretsiz izleyebilecek.

8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak

Yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de Emma Stone'un başrolde olduğu ‘Disney's Cruella' ile başlayıp bilimkurgu filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni' ile sona erecek. Toplamda 8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak. Platinum ve Platinum Black müşterileri, telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları platinumacikhavasinemasi.com üzerinden uygun olan gösterime 2 kişilik rezervasyon yapabilecek. Sinemaseverler, gösterim başına patlamış mısır ve soft içecek ikramından da faydalanabilecek.

Açık hava sineması etkinlik programı şöyle açıklandı: