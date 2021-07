Turkcell Platinum'dan Açık Hava Sinema etkinliği

Turkcell Platinum, yaza özel etkinliklerle kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Platinum ve Platinum Black müşterileri, Platinum Açık Hava Sineması'nda 14 Temmuz - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Platinum Park'ta yazlık sinemanın tadını çıkaracak. 14 Temmuz'da süper kahraman filmi ‘Venom' ile başlayıp ‘Blade Runner 2049' filmi ile 1 Ekim'de sona erecek açık hava sineması etkinliği her hafta salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri Platinum ve Platinum Black müşterisi sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.

Platinum ve Platinum Black müşterileri telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları şifreleri ile uygulama üzerinden uygun olan gösterimlere iki kişilik film rezervasyonu yapabilecek. Sinemaseverler ayrıca Platinum kapsamında gösterim başına 1 adet patlamış mısır ve soft içecek ikramından faydalanabilecekleri belirtildi.

Platinum Açık Hava Sineması etkinlik programı şöyle:

Süper Kahraman Filmleri

14 Temmuz / 5 Ağustos / 24 Ağustos / 17 Eylül: Venom

15 Temmuz / 6 Ağustos / 25 Ağustos / 14 Eylül: Joker

16 Temmuz / 3 Ağustos / 27 Ağustos / 16 Eylül: Logan

4 Ağustos / 26 Ağustos / 15 Eylül: Black Panther

Komedi Filmleri

20 Temmuz / 13 Ağustos / 1 Eylül / 23 Eylül: Tag

21 Temmuz / 12 Ağustos / 3 Eylül / 21 Eylül: The Gentleman

22 Temmuz / 11 Ağustos / 31 Ağustos / 24 Eylül: The Personal History of David Copperfield

23 Temmuz / 10 Ağustos / 2 Eylül / 22 Eylül: Game Night

Aksiyon Filmleri

27 Temmuz / 20 Ağustos / 9 Eylül / 29 Eylül: Tenet

28 Temmuz / 19 Ağustos / 10 Eylül / 28 Eylül: Tomb Raider

29 Temmuz / 18 Ağustos / 7 Eylül / 1 Ekim: Blade Runner 2049

30 Temmuz / 17 Ağustos / 8 Eylül / 30 Eylül: Ford v Ferrari