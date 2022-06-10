Turkcell Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. UEFA yetkililerinin gözlemci olarak izleyeceği Turkcell Süper Kupa müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.