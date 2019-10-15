Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sunma vizyonu doğrultusunda kurumların dijitalleşme süreçlerine destek olan Turkcell, Teknoloji Buluşmaları ile Anadolu'daki şirketlerle de bir araya geliyor. Bu kapsamda düzenlenen Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nın yeni durağı Ankara oldu. Ankara'da faaliyet gösteren 300'den fazla şirket yöneticisinin katıldığı etkinlikte, sektörlere özel uçtan uca çözüm önerileri, siber güvenlik, veri merkezleri ve bulut uygulamaları ele alındı.

Başkentteki şirketlerin hızla dijitalleşen dünyaya adapte olması için düzenlenen toplantının açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı M. Nurettin Özdebir, "Teknoloji ve hız artık hayatımızın önemli bir parçası. Turkcell de birçok konuda ilkleri gerçekleştirmiş, ülkemizin önde gelen bir teknoloji şirketi. Hem ülkemizin teknolojik kapasitesinin artırılmasına yönelik katkıları, hem bu tür organizasyonlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği genç teknolojik girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın, omuzlarında yükselecektir" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise şu sözlerle Ankaralı iş dünyasına seslendi: "Bilgi ve iletişim teknolojileri başlı başına bir ticari ürün grubunu oluştururken, bu teknolojilerin kullanımı vasıtasıyla da ekonomiye katkı sağlıyor. Bilişim teknolojileri her şeyden önce işletmelerde verimlilik artışı sağlayarak dış pazarlarda rekabet gücünü ve dolayısıyla ticaret hacmini artırıyor. Bu noktada Turkcell, dünyanın ilk dijital operatörü unvanıyla ülkemizin ekonomisine ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor. Turkcell'in Teknoloji Buluşmaları'yla, işletmelerimize yeni ufuklar açmasını diliyorum".

"Şirketlerin teknolojik dönüşümüne rehberlik ediyoruz"

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak başkentteki şirketlerimizin de dünya ile rekabette önde olabilmeleri için teknolojik dönüşümlerine rehberlik ediyoruz. Bu anlamda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantıyı da son derece önemli buluyoruz. Şirketlerimizin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek onların taleplerini yerinde dinleme fırsatı yakaladık. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile her bir şirketin ihtiyacına özel sunduğumuz terzi işi çözümlerimizi anlattık. İzmir'in ardından ikincisini Ankara'da düzenlediğimiz Teknoloji Buluşmaları'nı Anadolu'nun diğer illerine de taşıyarak şirketlerimizle birebir buluşmaya devam edeceğiz. Yine önümüzdeki günlerde kamu kurumları ile de bu tür etkinliklerde bir araya geleceğiz. Bu vesileyle Ankara'daki toplantımıza katılan şirketlere ve bu önemli günde bizi yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen Ankara Sanayi Odası Başkanı M.Nurettin Özdebir ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a teşekkürlerimizi sunarız".