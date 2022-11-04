Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü, ilk 9 ayda 2,2 milyon yeni müşteri kazandı

Turkcell, 2022 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir büyümesini 2022'nin 3'üncü çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 57 artışla 14,7 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 49 artışla 6 milyar TL olarak gerçekleşti. Operatörün 2022 yılı üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 68 artarak 2,4 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren operatör, bu çeyrekte eklediği 1 milyon net yeni müşteri ile 2022 Eylül sonu itibarıyla toplam 2,2 milyon yeni müşteriye ulaştı. Operatör, “her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefi ile yıla başladığı 2020'den itibaren 6 milyon yeni müşteri kazanımı sağladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde, “Yılın üçüncü çeyreğinde jeopolitik faktörler kendisini güçlü biçimde hissettirirken, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskı ile zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşadık. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen, içinde bulunduğumuz süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında 2,2 milyon net müşteri kazanarak, 2019'da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimiz doğrultusunda 2020'den bu yana 6 milyon müşteri kazanmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var” şeklinde konuştu.

Dijital servisler güçlü büyümesini sürdürüyor

Yapılan açıklamaya göre TV+, Lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran operatörün, dijital OTT servislerinin gelirleri yıldan yıla yüzde 66 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,2 milyon artışla 4,8 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox ise, yüzde 47 oranında büyüdü ve 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 25 artışla 932 bin olarak gerçekleşti. IPTV müşterileri ise yüzde 22 büyüyerek 1,2 milyonu aştı.

Turkcell Dijital İş Servisleri, Türkiye'yi dijitalleştirmeye devam ediyor

Turkcell Dijital İş Servisleri gelirini yıllık bazda yüzde 107 artırarak 1 milyar TL'yi aştı. Bu çeyrekte 730'dan fazla yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, 2022 yılı üçüncü çeyreğinin ardından ileriki dönemlerde gelire dönüşecek 1,5 milyar TL'lik kontratlı iş hacmine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle 2022 yılı içinde veri merkezlerinde ilave 2 bin metrekare yeni alan açtı.

Paycell, sunduğu yenilikçi hizmetleri artırarak büyümesini hızlandırıyor

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte operatör tarafından geliştirilen Paycell'in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Temelinde dijital ödemelere odaklanan finans hizmetleri platformu olan Paycell'in, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında, Ekim ayında Avrupa'nın neo-bankacılık alanında en iyi finansal çözüm sağlayıcılarından Solaris ile iş birliğine gittik ve Almanya'da ilk ofisimizi açtık. İlk fazda uluslararası para transferi hizmeti ile başlayacağımız servislerimizi dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi aracılığı gibi pek çok yenilikçi ve uçtan uca finans çözümleri ile çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki 3 aylık aktif kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 105 büyüyerek 244 milyon TL oldu. Paycell'in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 37 artışla 4,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell'in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz.”

Bugünden geleceğe uzanan küresel mobilite markası: TOGG

Türkiye'nin küresel ölçekli teknoloji markası TOGG'un Gemlik Teknoloji Kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Konuyla ilgili olarak Erkan şöyle konuştu:

“İlk günden beri Turkcell olarak deneyimimiz, bilgimiz ve vizyonumuz ile küresel mobilite markamız TOGG'a destek olmaktan onur duyuyoruz. Mobilite ekosistemi içinde kurgulanan ve kullanıcıyı odağına alarak yeni yaşam alanı haline gelecek yerli otomobil projesine sadece yatırımcı olarak destek vermiyor, dijital servislerimiz ile bütünleşik bir değer üretmek için de çalışıyoruz. Bunun ilk örneğini, TOGG'un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetlerini, güçlü ve dinamik altyapısı ile Paycell'in gerçekleştirmesiyle sağlayacağız. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile TOGG'un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız.”

Operatör, güçlü ilk altı ay performansının ardından hedef yükseltti

İlk 9 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda operatör 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 47 ila 48 gelir büyümesi, yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 20 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk 3 çeyreği başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Kuzey Kıbrıs, KKTCELL'le dijitalleşecek

Operatörün iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell gerçekleşen 4G/5G ihale bedeli olarak toplamda KDV dahil 19,1 milyon dolar ödeyerek ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğinde 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandı. Genel Müdür Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Turkcell Grubu olarak adada 4G beta testlerini 2014 yılında yapmıştık. O günden bu yana 4G'nin hatta 4.5G'nin adada hayata geçebilmesi için tüm gayretimizle çalıştık. Sürecin başından beri Kuzey Kıbrıs'ın dijitalleşmesi için ihaleye iştirak ettik. İhale sonuçları çerçevesinde planlamalarımızı ve çalışmaları başlatıyoruz” diye konuştu.

Turkcell'den finansal ve çevresel sürdürülebilirlik için yatırım atağı

Bir diğer Turkcell grup şirketi olan Turkcell Enerji Çözümleri, faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren enerji sektörünü yakından takip ederek finansal ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda operatör adına efektif çözümler ile yeni yatırımlara öncülük ediyor. Bu adımların sonuncu ve en kapsamlısı ise güneş enerjisi alanında planlanan üç yıllık büyük yatırım atağı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Erkan, dünyada özellikle enerji fiyatlarının oluşturduğu enflasyonist maliyet baskısının şirketleri de özellikle sürdürülebilirlik tarafındaki strateji ve faaliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağladığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirket olarak önümüzdeki 3 yıllık stratejik planımız dahilinde, her yıl güneş enerjisi alanına yaklaşık 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Böylece 2025 yılı sonunda 300 MW'lık solar enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon dolara yakın maliyet tasarrufu hedefliyoruz. Ayrıca, İzmir Karadağ'daki rüzgar enerjisi santralimizle yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonumuzun enerji ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz kapasite artırımıyla bu rakamı 3 bin 800'e çıkaracağız.”

Operatörün sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü faaliyet ve projeleri, Birleşmiş Milletler'in Eylül ayında gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği” konulu özel yuvarlak masa toplantısında da gündem oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında New York'ta yapılan ve özel sektörün 2030 hedeflerine yönelik çalışmalarını hızlandırmasını amaçlayan etkinlikte, dünya çapında telekomünikasyon sektörünü Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan temsil etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.