Turkcell Vadi 150 bin sanatseveri eğlenceyle buluşturdu

Turkcell'in isim sponsorluğunda Vadistanbul, Türkiye'nin ödüllü açıkhava mekanı Turkcell Vadi'de bu yılki etkinlik sezonu, Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ konseriyle tamamlandı. Mazhar Fuat Özkan üçlüsü, yıllardır milyonların kalbine dokunmuş şarkılarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu sezon 50'den fazla sanatçı ve grup sahne aldı

İki yıldır İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katan Turkcell Vadi'de Nisan-Ekim döneminde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Candan Erçetin, Manga, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Yıldız Tilbe, Duman, Evgeny Grinko gibi birçok sevilen sanatçı ve grup sahne aldı. Sezon boyunca 50'den fazla etkinlikte yaklaşık 150 binin üzerinde seyirci, sevdiği yıldız sanatçılarla buluşarak eğlence dolu anlar yaşadı.

Özbayraktar: “Kültür-sanatı sürdürülebilirlik uygulamalarımızla destekliyoruz”

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, konuyla ilgili “Turkcell olarak kültür-sanat alanında sürdürülebilir ve engelleri aşan uygulamalarla sosyal hayata da dokunuyoruz. Yıllardır kültür-sanata verdiğimiz desteğin son halkalarından biri Turkcell Vadi oldu. Sanat ile sürdürülebilirliği ortak paydada buluşturan yaklaşımımız sayesinde, Turkcell Vadi projemizle bu yıl uluslararası alanda üç ödül birden kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Turkcell'in teknolojiyle yaşamın her alanını kapsadığına dikkat çeken Özbayraktar, “Sanatsal faaliyetlerde de hiç kimseyi geride bırakmadan, özellikle engelli bireylerin kültürel faaliyetlerden istifade etmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Bu kapsamda Turkcell Vadi'de görme engelli misafirlerimiz için sesli betimlemeyle ilk kez bir tiyatro oyunu da sergiledik” diye konuştu.

Erişilebilir ve ödüllü açıkhava sahnesi Turkcell Vadi

Kültür-sanat ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarını birleştiren Turkcell Vadi'de; engelli bireyler için mekana özel giriş kapısı, engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için özel izleme alanı bulunuyor. Türkiye'nin en genç açıkhava sahnesi olarak iki yıldır kültür-sanata kapılarını açan Turkcell Vadi, Temmuz sonunda dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards'ta üç altın ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi; Etkinlik, Sanat İletişimi ve Sponsorluk kategorilerinde ödüle layık görüldü.

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