Turkcell ve Jazz, BiP için stratejik ortaklığını duyurdu

Turkcell ve VEON Group, BiP'in Pakistan'da yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, VEON Group bünyesindeki Pakistan merkezli Telekom operatörü Jazz ile BiP'in taraflar olarak yer aldığı anlaşma çerçevesinde Jazz; Pakistanlı kullanıcılara BiP'in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti ve kullanım kolaylığı gibi birçok faydasını takdim edecek. Bu iş birliği aynı zamanda teknoloji diplomasisinin ülkeler arasındaki yakın ilişkileri nasıl derinleştirebileceğinin de bir örneği oldu. İletişim ve yaşam platformu, çeviri gibi ayrıcalıklı özellikler sunarak, iletişime yardımcı oluyor ve çok dilli yerel toplulukların uygulama kullanımını kolayca benimsemesini sağlıyor. Hepsi bir arada süper uygulama olarak tasarlanan iletişim ve yaşam platformu, kullanıcılara yemek, spor, eğlence, moda gibi kanalları keşfetme kolaylığı da sağlıyor. 192 ülkede aktif olarak kullanılan BiP, yaklaşık 99 milyon indirmeye ulaştı.

Gerçekleştirilen törende Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ederken dijital hizmetlerimizin kapsamını ve ölçeğini de genişlettiğimizi görmek bizim için kritik bir başarı faktörü. VEON ve Jazz ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin gücüne yürekten inanıyoruz ve BiP'i Pakistan pazarında yaygınlaşması için Jazz ile yakından çalışmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Türkiye'nin katma değeri yüksek teknoloji transferini artırma hedefine ulaşmasında da bir mihenk taşı oldu. İletişim ve yaşam platformunun Pakistan'da kullanımı arttıkça, bu ortaklık modelini diğer ülkelerde de yaygınlaştırmak için çalışacağız. Ülkemizin haricinde başka ülkelerin de dijital ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

BiP CEO'su Gökhan Yüksektepe, "İletişim ve yaşam platformumuz BiP'in Pakistanlı kullanıcılar nezdinde ivme kazandığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. İletişim ve yaşam platformunu küresel bir iletişim uygulaması haline getirme, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş yerel deneyimler sunma hedefimiz için özveriyle çalışıyoruz. Bu stratejiyle ilgili olarak, bölgede Jazz gibi bir ortakla iş birliği yapmak bizim için önemli. Bugün BiP ve Jazz, BiP'in Pakistan'daki penetrasyonunu artırmak amacıyla stratejik ortaklığa başlıyor” dedi.

VEON Grup CEO'su Kaan Terzioğlu, "Mesajlaşma, stratejik bir uygulama ve dijital operatör stratejimizin önemli bir parçası. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geniş bir hizmet yelpazesi ile yüksek düzeyde güvenlik sunan ve yerel teknoloji ekonomisini geliştiren mesajlaşma çözümleri sunmayı hedefliyoruz. BiP, dünyanın farklı yerlerinde kendini kanıtlamış mükemmel bir hizmet ve Jazz'ın Pakistan'da yaygınlaşması hem kullanıcılara hem de dijital ekosisteme fayda sağlayacak" diye konuştu.

Jazz CEO'su Aamir İbrahim ise “Dijital operatör stratejimiz çerçevesinde Pakistan'daki 120 milyon mobil geniş bant kullanıcısı için bir yaşam tarzı ortağı olarak hizmet etmeye odaklanıyor, finansal işlemler, TV yayıncılığı, müzik veya sigorta gibi çok kapsamlı servisler sunuyoruz. BiP lansmanı ile dijital servis portföyümüzü daha da güçlendirdik ve kullanıcılarımızı çok amaçlı bu iletişim uygulaması ile tanıştırıyoruz” dedi.

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