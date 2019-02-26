Turkcell ve ULAK Haberleşme'den yerli ve milli 5G iletişim altyapısı için büyük hamle

Turkcell ile ULAK Haberleşme arasında imzalanan ve bu yıldan geçerli olmak üzere 4 senelik bir dönemi kapsayan anlaşmayla, Turkcell'in Türkiye çapında toplamda 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak. Anlaşma kapsamında ilk olarak Türkiye'nin kuzeyinden başlayacak olan projeyle, Ulak baz istasyonlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde de devreye alınarak yaygınlaşması hedefleniyor.

Turhan: "Bu anlaşma ile Ulak baz istasyonunu dünyaya açmak için çok önemli bir fırsat"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılan anlaşmanın hem ULAK Haberleşme hem Turkcell, hem de Türkiye için gurur verici olduğunu, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve milli çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu belirtti.

Bunun için hep beraber yerlilik oranlarının takipçisi olacaklarını belirten Turhan, milli gücümüz Ulak ile 5G'de de yer almak için 4.5G ile sahada olmanın ve yaygınlaşmanın önemini vurguladı ve diğer operatörlerin de siparişlerini ve ticari şebekelerde kullanımlarını beklediklerini ifade etti.

Turhan, Türkiye'den doğarak, Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesinin önemli bir sonucu olan 'Ulak' baz istasyonunu Turkcell gibi bir dünya markasının tercih etmesinin anlam ve öneminin büyük olduğunu, bu anlaşma ile Ulak baz istasyonun dünyaya açılması için çok önemli bir fırsatı da yakaladığını belirtti.

Akça: "Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, yapılan anlaşmanın Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Akça "Hedefimiz Türkiye'nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 25 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin Turkcell'i olarak gerek AR-GE ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkânlarımızı seferber ederek 4 yıldan uzun bir süredir Ulak ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda Ulak ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır" diye konuştu.

Arslan: "Gösterilen gayretlerin AR-GE çalışmalarından ürüne dönüşmesi ülkemiz açısından son derece önemli"

ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ise konu ile açıklamasında şunları söyledi: "Bu süreçte yapılan yatırımların, gösterilen gayretlerin AR-GE çalışmalarından ürüne dönüşmesi ülkemiz açısından son derece önemli bir kazanımdır".

Hüseyin Arslan, bu yolculuğun başından itibaren ULAK Haberleşme'nin bugününe ve geleceğine inanan Turkcell'e teşekkürler ederken, kendilerine verilen desteğin ve duyulan güvenin farkında, aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "5G ve ötesi için Türkiye'nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile birlikte bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla birlikte uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yerli ve milli ürünlerimiz ile yer almak için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Başta SSB, SSTEK ve Aselsan olmak üzere bu süreçte yanımızda yer alan Netaş, Argela ile üretimde yer alan diğer firmalarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

ULAK Haberleşme, bu alanda faaliyetlerine geçtiğimiz yıl Kars'ta tanıtımı yapılan evrensel projesi kapsamında başlamıştı. Bu proje kapsamında çalışmalar hızla devam ederken, ULAK Haberleşme attığı bu önemli adım ile gerek Türkiye'de gerek dünyada Ulak Baz istasyonlarının mobil operatörlerin ticari şebekelerinde hızla yaygınlaşacağının çok önemli bir mesajını vermiş oldu.