Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

Turkcell 7 maddelik Yapay Zeka İlkeleri ile iş süreçlerinde de kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini açıkladı. Turkcell'in AR-GE çalışmalarının da yürütüldüğü İstanbul Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan Yapay Zeka İlkeleri 'Çevre ve İnsan Odaklıyız', 'Profesyonel Olarak Sorumluyuz', 'Veri Gizliliğini Gözetiriz', 'Şeffafız', 'Güvenliği Esas Alırız' 'Adil Davranırız', 'Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız' başlıklarını taşıyan 7 maddeden oluşuyor. Şirket, ilkelerin yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak ilkelerin geliştirilebileceğini ve edinilen tecrübelerin yine insanlık yararına bir kazanım olarak kullanılacağını da belirtti.

İlkeler yapay zekanın sesi ile dünyaya duyuruldu

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel'in katıldığı toplantıda Turkcell'in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı. Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan Yapay Zeka İlkeleri'ni tüm Türkiye'ye ve dünyaya seslendiren, yine Turkcell'in geliştirdiği yapay zeka oldu. Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi. Ayrıca, katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi. Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı.

Turkcell Hukuk ve Regülasyon ekibi uluslararası alanda çalışmalar yürütüyor

Dünya çapında pek çok sektörde köklü değişim oluşturacak olan yapay zeka, özellikle tüketicilerin davranışlarını takip ederek onların ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan gidermek, sistemlerde oluşması muhtemel aksaklıkları öngörerek engellemek, yüksek ve kesintisiz fiziksel güç gerektiren işleri hatasız tamamlamak gibi devrim niteliğinde işlevler sunuyor. Özellikle son beş-altı yılda hızlanan çalışmalar bir yandan da kitlesel iş kaybı, kişisel veri güvenliği ve makinelerin bir tehdide dönüşmesi gibi endişeler de oluşturuyor.

Turkcell hukuk ve regülasyon ekibi bir taraftan bu endişeleri gidermek diğer taraftan da yapay zekanın olumlu etkilerini artırmak için uzun süredir UNICEF, WEF (Dünya Ekonomik Forumu), IEEE (Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) gibi küresel organizasyonlarla iş birliği yapıyor. Yapay zekanın ilkelerin ve geleceğinin tartışıldığı uluslararası platformlarda aktif rol alan Turkcell'in katkı sağladığı çalışmalar arasında çocuk hakları ve yapay zekaya ilişkin küresel ilkeler, yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı ile duyguları işleyen yapay zeka sistemlerinde etik standartların belirlenmesi gibi çalışmalar bulunuyor. Kişisel Veriler Koruma Kanunu'na göre titizlikle hareket eden Turkcell, ayrıca bu alanı temel insan haklarının önemli ve gelişmeye açık bir unsuru olarak görüyor.

Ömer Barbaros Yiş: "Yapay zeka bir çocuk, ona iyiliği öğreteceğiz"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş yapay zekanın, ne verilirse onu öğrenen bir çocuk gibi düşünülmesi gerektiğini belirterek "Turkcell olarak ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğimize dair söz veriyoruz. Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Her değişim gibi bu da insanları biraz endişelendiriyor. Ama biz çeyrek asrı geride bırakmış, birikimli bir şirketiz. Yapay zekanın da hem müşterilerimize hem tüm dünyaya iyilik getirmesi için, açıkladığımız ilkelerden sapmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Serkan Öztürk: "Dilimizden anlayan yapay zeka geliştirmek önemli"

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, sunumu sırasında aynı metni önce yurtdışında geliştirilmiş bir yapay zekanın, ardından Turkcell'in yapay zekasının okuduğu bir kayıt dinletti. Yerli yapay zekanın bu metni çok daha iyi okuduğunun altını çizen Öztürk, "Bu teknolojiler olabildiğince yerli ve milli olmalı çünkü yapay zekanın Türkçeyi ve ihtiyaçlarımızı anlaması, kültürel dokunuşlara hakim olması lazım. Yakında tanıtacağımız Yaani Sesli Asistan'ın da farkı Türkçe düşünüp Türkçeyle beraber gelişmesi olacak." dedi.

"En çok döneri tanıtmakta zorlandık"

Toplantıda, Turkcell çalışanları yemek alırken yapay zekanın kullanımı üzerine bir video da gösterildi. Personelin yemeği seçiminden ödeme anına kadar her adımın yapay zeka ile yürütüldüğü bu işlemle ilgili olarak Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ilginç detaylar paylaştı: "Yapay zekayı bu işlem için eğittik. Bu eğitim sırasında en çok 1 porsiyon döner ile 1,5 porsiyon döneri ayırt etmekte zorlandı. Çünkü lavaşın üstündeki et miktarını algılaması vakit aldı. Aynı şekilde pilav üstü kuru fasulye de galiba yapay zekanın kafasını biraz karıştırdı. Somon ve tavuğu birbirinden ayırt etme süreci de uğraştırdı."

"Yerli otomobil Barcelona'da gösterilecek"

Toplantının soru cevap bölümünde Öztürk, Türkiye'nin Otomobili'nin İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde sergileneceğini belirterek, "Barselona'ya arabamızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber" diye cevap verdi.

Turkcell Yapay Zeka İlkeleri şöyle sıralandı;

Çevre ve İnsan Odaklıyız

Yapay zeka çözümlerimizi insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlayarak ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla geliştiririz.

Profesyonel Olarak Sorumluyuz

Yapay zeka çözümlerimizin sosyal refaha ve kamu yararına katkısını gözetiriz. Geliştirilen teknolojiden kimin sorumlu olacağını ortaya koyarız. İnsan kontrolünde ve denetiminde olmasına ve ilgili tarafların geri bildirimlerine açık olmasına özen gösteririz.

Veri Gizliliğini Gözetiriz

Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alırız. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda Turkcell Gizlilik Politikası'na uyarız.

Şeffafız

Ölçütlerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin doğurabileceği sonuçların öngörülebilir, açıklanabilir olmasını hedefleriz.

Güvenliği Esas Alırız

Yapay zeka çözümlerimizin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlar, güvenlik testlerine tabi tutarak olası riskleri tespit etmeyi ön planda tutarız.

Adil Davranırız

Ayrımcılık yapmayız; eşitlik ilkesi çerçevesinde kapsayıcı şekilde hareket ederiz.

Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız

Yapay Zeka teknolojileri ile ilgili tecrübelerimizi daha iyi bir gelecek için paylaşır, iş birlikleri için heyecan duyarız.