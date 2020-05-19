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Turkcell'den bayrama özel indirimler

Turkcell'den bayrama özel indirimler
Turkcell'den bayrama özel indirimler

Turkcell, internet adresinde satışa sunulan akıllı saat, cep telefonu ve laptop gibi pek çok popüler üründe Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli yüzde 60’a varan indirim sağlıyor.

Dijital operatör Turkcell, pek çok elektronik üründe, Ramazan Bayramı sonuna kadar turkcell.com.tr adresine özel indirimler tanımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, son dönemde evlerinde kalan müşterilerinin değişen alışveriş tercihlerini dikkate alan şirket, Ramazan ayında ciddi satış artışı gösteren aksesuarlarda yüzde 60'a varan indirimlere gitti.

Kampanya tekliflerine dahil edilen ürünler arasında bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra son günlerin trend cihazlarından akıllı telefonlar da yer alıyor. Akıllı saatlerde yetişkinlere özel tekliflerin yanı sıra, ‘Akıllı Çocuk' saatlerinde de kampanyaya özel indirimler gerçekleştirildi. 27 Mayıs'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında pek çok hediyeli ürünün yanı sıra turkcell.com.tr müşterilerine özel başka sürprizlerin de yer alacağı bilgisi verildi.

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