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Turkcell'den 'Cumhuriyet Çocuklarıyız' temalı reklam filmi

Turkcell'den 'Cumhuriyet Çocuklarıyız' temalı reklam filmi
Turkcell'den 'Cumhuriyet Çocuklarıyız' temalı reklam filmi

Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel anlamlı bir reklam filmi yayınladı. Filmde, Cumhuriyet’in ilk çocukları olan 1930 yılı ve öncesinde doğanların, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde kutlama alanlarındaki coşkuyu yaşamaları sağlanıyor.

Turkcell, Cumhuriyet'in 99'uncu yılına özel reklam filmi yayınladı. Turkcell, bu kez 1930 yılı ve öncesinde doğan üç kişiyi, sahip olduğu teknolojisi aracılığıyla onlar için özel hazırlanan kutlamaya götürüyor. #CumhuriyetÇocuklarıyız mesajının işlendiği filmde, Cumhuriyet'in ilk çocuklarının geçmişte katıldığı kutlamalardaki heyecanına vurgu yapılıyor. Büyükler, sonrasında bir sürprizle karşılaşarak sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde kutlama alanlarındaki çocuklarla bir araya geliyor ve Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak oluyor.

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