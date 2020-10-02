Turkcell'den evlere 200 Mbps'lik limitsiz fiber

Son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla fiber altyapısını genişleten Turkcell, evlerdeki internet hızını yepyeni bir noktaya taşıyor. Bugüne kadar güçlü altyapısı sayesinde evlerin kapısına kadar ulaştırdığı fiber internetle kullanıcılarına kesintisiz ve yüksek hızlı bağlantı imkanı sunan Turkcell, 200 Mbps hızında limitsiz interneti kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Alper Ergenekon: Türkiye'yi fiber ile tanıştıran ilk operatörüz

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon; pandemi sürecinde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve bu süre zarfında daha hızlı internet hizmetine ihtiyaç duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye'de evleri fiberle tanıştıran ilk operatörüz. Sadece binaya değil evlerin içine kadar götürdüğümüz fiber ile müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gün içerisinde internet talebinin artık belirli saatlere değil tüm güne yayıldığını görüyoruz. Evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerimiz de çoklu kullanımı karşılamak için daha yüksek hızlarda internete ihtiyaç duyar hale geldi. Şimdi de üstün fiber altyapımız ile hayata geçirdiğimiz 200 Mbps limitsiz interneti kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanıcılarımız 200 Mbps limitsiz internet ile büyük boyutlu dosyaları kısa sürede indirebilirken, görüntülü toplantılardan, online eğitime kadar birçok süreci farklı cihazlardan aynı anda daha kolay yapabilecek” diye konuştu.