Turkcell'den ikinci el telefon alış ve satış hizmeti

Turkcell, ikinci el telefon alış ve satış hizmeti vererek doğa dostu hizmetlerine bir yenisini eklediğini açıkladı. Şirket, hayata geçirdiği yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell'in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale gelecek, hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabilecek. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi, ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılacak.

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, yenilenmiş cihaz tercih eden müşterilere yasal olarak güvenli bir alışveriş platformu sunulacak. Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanacağı belirtiliyor.

Kadri Özdal: "Çevre duyarlılığı bilincini artırdığımız projelerimizi sürdüreceğiz"

Çevreye karşı sorumluluğu ve etki alanlarını tüm iş süreçlerinde değerlendiren bir şirket olduklarını vurgulayan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, yenilikçi uygulamalarla operasyonlarını yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Özdal, şöyle konuştu: "Lider bir dijital operatör ve Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmamız sebebiyle, özellikle cep telefonu kullanımlarının tüm süreç ve alanlarında varlığımızı sürdürüyoruz. Pazar araştırmalarına göre son bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7'den yüzde 11'e çıktı. Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet ekledik. Artık Turkcell online mağazamızdan ikinci el telefon alım ve satım işlemleri gerçekleştireceğiz. Teknolojik değişimlere ve trendlere ayak uydurmak için tüketiciler sıklıkla telefonlarını yeniliyorlar.

BM Küresel E-atık İzleme Raporu'nun verilerine göre ortalama bir akıllı telefon iki yıl kullanılıyor ve ardından yenisi ile değiştiriliyor. Bunun da etkisiyle, dünyada günde yaklaşık 100 bin ton elektronik atık oluşuyor. Cep telefonlarının yeniden kullanılması doğal kaynakları koruma ve elbette enerji tasarrufu anlamında çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Türkiye'de bir kişinin yıllık elektronik atık oranı 7.9 kilogram. Toplamda bir yılda ülkemizde 600 bin ton elektronik atık oluşuyor.

Eğer ülkemizdeki elektronik atıkların tamamı geri dönüştürülebilseydi 800 milyon eurodan fazla gelir elde edilirdi. Dünya Ekonomik Forumu ‘Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon' raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar. Elektronik atıkların büyük kısmını cep telefonları oluşturuyor. Biz bu yeni uygulamamız ile bu oranı azaltmayı hedefliyoruz. Tekrar kullanılabilir materyallerin katı atık depolama sahalarından uzak tutulmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede hem çevre duyarlılığı bilincini artırıyor hem de müşterilerimizin her fiyat aralığından seçkin cihazlara ulaşmasına da imkan vermiş oluyoruz. Aynı zamanda kayıt dışı cep telefonu satışında bir fark oluşturacağız. Böylece devletin bu alandaki vergi kaybını da azaltmış olacağız. Müşterilerimiz, ülkemiz ve içinde yaşadığımız dünya için tüm hassasiyetimizle hizmet sunmayı sürdüreceğiz".

Yapılan bilgilendirmede; ikinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.

turkcell.com.tr yenilendi

Turkcell'in web sitesinin de yenilendiğini aktaran Kadri Özdal, "Deneyimlerin farklılaştığı, teknolojinin geliştiği ve alışkanlıkların değiştiği bu dönemde müşterilerimizi dinleyip onların tercihlerini ön planda tutarak turkcell.com.tr'nin yeni yüzünü müşterilerimiz ile buluşturduk. Merkezinde müşterilerimizin olduğu tasarımla artık internet sitemiz üzerinden alışveriş yapabilmek daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı” dedi.

Özdal ziyaretçi sayısına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Günlük ziyaretçi adedimiz 1 milyonu, aylık sipariş adedimiz de 20 bini geçmiş durumda. Öğrendikçe müşterilerimizi daha çok tanıyan, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan internet sitemizde, binlerce teknolojik ürün arasından istediklerini bulabilmeleri için koyulan akıllı arama butonu da artık mevcut. Üstelik hızlı alışveriş seçeneği ile daha önceden kredi kartını ve adresini kaydetmiş müşterilerimiz 30 saniyede satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz internete özel avantajlı teklif ve cihaz kampanyalarımız ile de buluşuyorlar".

İnternetten seç, mağazadan al

Turkcell ayrıca; turkcell.com.tr'den verilen siparişleri bin 360 mağazasından teslim etmeye başladı. Mağazadan teslimat yöntemi ile online alışveriş yapma alışkanlıklarına farklı bir boyut katan Turkcell, müşterilerine turkcell.com.tr üzerinden rezerve ettiği ürüne yaygın mağaza ağı ile istediği zaman hızlı bir şekilde erişmesine imkan veriyor. İnternet sitesinden sipariş edilen ürünler, il ve ilçe seçimi yaparak, istenilen Turkcell mağazasından teslim alınabilecek. 'Tıkla Gel Al' seçeneği ile, online alışveriş sonrası müşterilerine kargo beklemeden, dijital mağazalarında eşsiz deneyim ve sertifikalı çalışanları ile servis alma deneyimini de sunmuş olacak.