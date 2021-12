Turkcell'den kurumsal müşterilerine yeni program

Dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, kurumlara sunduğu İşTurkcell Plus programı ile iş hayatında yeni bir dönem başlatıyor. Bu kapsamda operatörü kullanan kurumsal müşteriler ve çalışanlarına özel ayrıcalıklarla kampanyalar sunuluyor. Program, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına en uygun fırsatları sağlayarak şirketteki çalışan bağlılığını artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasına ve dijital dönüşümlerine de katkı sağlıyor. Programın kullanıcıları; giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya birçok farklı sektör ve markanın özel avantajlarıyla buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, İşTurkcell Plus Platformu'na Dijital Operatör uygulaması içinde yer alan ‘Hediye Havuzu' bölümünden ulaşılabiliyor. Şirket yetkilileri buradan kendilerine sunulan ‘İşTurkcell Gold Plus', ‘İşTurkcell Platin Plus' veya ‘İşTurkcell Diamond Plus' faydalarını görüntüleyip, şirketleri için avantajlardan yararlanabiliyor.

“Kurumsal müşterilerimiz ve çalışanları için yepyeni bir dünya sunuyoruz”

Hayata geçirdikleri program ile kurumsal müşteriler ve çalışanları için yepyeni bir ayrıcalıklar dünyası sunduklarını dile getiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şöyle konuştu:

“Bir yandan sunduğumuz teknolojik çözümlerle müşterilerimizin dijitalleşmesini sağlarken, diğer yandan onlara farklı alanlarda da ayrıcalıklar sunmak için İşTurkcell Plus'ı hayata geçirdik. Bu yeni programımızla iş dünyasında bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarına özel olarak düşünülmüş, içinde birçok sürprizi barındıran bu yeni ayrıcalık programımızdan 1 milyondan fazla Turkcell'li şirketimizin yararlanmasını bekliyoruz. Programı kullanan müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sürekli güncellenerek yeni marka iş birlikleriyle canlı, dinamik ve devamlı yenilenen bir platform olacak. Esnaflarımızdan büyük şirketlerimize kadar her ölçekte firmanın ve çalışanlarının kullanımına açık olan yenilikçi ayrıcalık programının, kurumsal müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğuna ayrıcalık katacağına inanıyorum. Program bünyesinde yer alarak kurumlarımıza fayda sunmamıza vesile olan şirketlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojimiz ve sunacağımız özel avantajlarla şirketlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Verilen bilgiye göre, programın ayrıcalıklarından faydalanmak için Dijital Operatör uygulaması üzerinden şifre almak gerekiyor. Şirket çalışanlarına özel fayda kategorilerinde Evde Yaşam, Hizmet, Teknoloji, Taşıt, Giyim, Seyahat ve Sağlık & Spor yer alıyor. Şirket yetkililerinin görüntüleyebildiği ‘Şirket Faydaları' için ise Dijital Dönüşüm, Ofis ve Araç gibi başlıklar bulunuyor.