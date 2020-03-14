Turkcell'den uzaktan eğitim alan öğrencilere destek

Turkcell güçlü altyapısını, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında evden eğitime geçen öğrencilerin hizmetine sunacağını duyurdu. Bu kapsamda Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB'a çıkartacak. Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB'lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP'teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli olacak. Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA'nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA sistemine erişimleri için destekleyen Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldıracak ve fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit'e yükseltecek. Okul öncesi dönemden 12'nci sınıflara kadar tüm derslere bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden erişim imkanı sunan EBA uygulaması ile eğitim-öğretimin aksamadan devam etmesini sağlanacak. Bunun yanı sıra, TV platformu TV+ da uzaktan eğitim döneminde çocukların öğrenmesi ve keşfetmesi için 10'dan fazla çocuk ve eğitim kanalını erişime açacak.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak her zaman olduğu gibi bugün de ülkemizin, vatandaşlarımızın yanında olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Müşterilerimiz bizim kıymetlimiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde. Özellikle geleceğimiz olan çocukların eğitimlerine sunduğumuz destek ile hayatlarında önemli yer edindiğimiz için de gururluyuz. Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam." dedi.

eba.gov.tr ve EBA'da geçerli 6GB internet tanımlama nasıl yapılacak?

Yapılan bilgilendirmede; BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip edilerek '6 GB Paketinizi Aktifleyin' butonuna tıklandığında 6 GB paketi tanımlanacak.

Öğrenciler Zeka Gücü'nün zengin içeriğine her yerden ulaşabilecek

Öte yandan yapılan bilgilendirmede; EBA'da yer alan eğitim içeriklerinin yanı sıra Zeka Gücü uygulamasıyla öğrenciler kodlamaya da giriş yapabilecekler. Zeka Gücü, uygulama ve web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen zengin içeriğiyle öğrencilerin farklı alanları keşfederek verimli zaman geçirmeleri sağlayacak.