İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk

Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk
Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk

Turkcell, genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Şirket, Edirne ve Gebze veri merkezleri arasındaki canlı şebekesi üzerinden tek taşıyıcı ile 400 Gbps veri transferi gerçekleştirerek, en uzun mesafede bu hıza ulaşabilen dünyanın ilk operatörü olduğunu bildirdi.

Turkcell, önceki gün Edirne ve Gebze veri merkezi arasında yeni teknolojilerle donatılmış canlı şebekesinde tek taşıyıcı üzerinde rejenerasyonsuz 400 Gbps veri transfer hızına ulaştığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; erişilen bu hızla sabit genişbantta en uzun mesafede veri transferini başarıyla gerçekleştiren dünyanın ilk operatörü Turkcell olduğu belirtildi.

Ulaşılan hızla 17 adet HD filmi 1 saniyede indirmek mümkün

Ulaşılan bu transfer hızı ile 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Huawei OptiX OSN 9800M24 ve NE9000 Router sistemlerinin kullanıldığı uygulamada, klasik sistemlerden farklı olarak 75 Ghz bant genişliğinde çalışan tek taşıyıcı teknolojisi sayesinde kanal kapasitesi dört kat artarak 400 Gbps'a ulaşırken omurga kapasite verimliliği ise 2.5 katına çıktı.

Gediz Sezgin: "Artan kapasite ihtiyacına rahatça cevap verebiliyoruz"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla şebekelerini bugünden 5G'ye hazırlamak için gerekli altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "5G ile hayatımıza girecek olan sanal gerçeklik uygulamaları, sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir çözümleri gibi yeni nesil teknolojilerle yüksek veri hızı ihtiyacı en üst seviyeye çıkacak. Şebekemize dâhil ettiğimiz tek taşıyıcılı 400 Gbps kapasiteli kanallar ile hızla artan kapasite ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebileceğimiz görülmüş oldu. Turkcell önümüzdeki dönemlerde de yeni teknolojiler konusunda sektörde öncülük etmeye devam edecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.