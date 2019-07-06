Turkcell'den yeni tarife

Turkcell kullanıcı odaklı özel tarifelerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı müşteri olmak 'Rahat Paketler' ile mümkün olacak. Herhangi bir taahhüt verilmeden satın alınabilecek yeni tarifeler, kota aşımında otomatik olarak duracağı için istenmeyen fatura sürprizlerini de ortadan kaldıracak. Turkcellliler uygun fiyat ve koşullarla önce kullanıp sonra ödeyecek. Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak müşteriler için geçerli olacak 'Rahat Fırsat' paketi, 3GB'a ek olarak 1GB internet hediyesinin yanı sıra 500 dakika her yöne konuşma ve 100 SMS ile satışa sunulacak. Mevcut Turkcell müşterileri de 'Rahat Avantaj' paketine geçebilecek.

Rahat Paketler ile müşteriler dilediklerinde tarifelerine ek olarak istedikleri zaman konuşma ve internet paketlerini ön ödemeli olarak satın alabilecek. Bu sayede paket süresi sonunda yenileme zorunluluğu da ortadan kalkacak.