Turkcell'in 1400 mağazası minik dostlara kapılarını açıyor

Kısa süre önce başlatılan ve büyük bir ilgiyle karşılanan #BirKalpMama kampanyası, şimdi de sevimli dostlarımıza bir yuva kazandırmak için harekete geçiyor. Yapılan açıklamada; Türkiye'nin dört bir yanındaki yaklaşık 1400 Turkcell mağazası, minik dostlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyasının ardından onlara sıcacık bir yuva haline geliyor. Şirketin mağazalarına gelen sevimli dostlar, yerleştirilen kulübelerde barınma ihtiyacını giderebilecek.

Reklam filminde başrolde yer aldılar

Eğlenceli bir reklam filmiyle duyurulan proje #BirKalpMama etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdiği kaydedildi. Sevimli dostların rol aldığı film şirketin resmi YouTube hesabından ulaşılabilir.