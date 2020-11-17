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Turkcell'in 2020 istihdam hedefi 7 bin yeni çalışan

Turkcell'in 2020 istihdam hedefi 7 bin yeni çalışan
Turkcell'in 2020 istihdam hedefi 7 bin yeni çalışan

Turkcell Genel Müdürü 2020 yılının sonunda toplam 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İşe alımlarına pandemi döneminde de devam eden Turkcell, 2020 yılının sonunda toplam 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servisler başta olmak üzere şirket içindeki tüm departmanlarda ekipleri genişlettiklerini belirterek “Pandemi süreci bizim işe alım planlarımızda olumsuz bir etki oluşturmadı, aksine 2020'nin ilk yarısında 3 binden fazla kişi Turkcell Grubu bünyesinde bizimle çalışmaya başladı. Halen ülkemizin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi. Amacımız bu rakama ulaşarak Turkcell ailemizi daha da büyütmek” dedi.

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