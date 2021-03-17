Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı

Turkcell, Türkiye'nin 5G iletişim teknolojilerinde daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5G alanında yürütülen dört yeni inovasyon projesi daha Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX projesinin ardından dört yeni 5G projesine daha hibe desteği almaya hak kazanan Turkcell, Avrupa Birliği'nin 5G teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürüttüğü inovasyon programında ülkemizden en çok proje geliştiren operatör oldu. Yeni nesil şebeke teknolojileri ve 5G dikey sektörlerine yönelik yenilikçi uygulamaları hayata geçiren projelerde Turkcell mühendisleri çeşitli liderlik görevlerini üstleniyor. Bu sayede Avrupa'da 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye de önemli bir katkı sağlamış oluyor.

Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin Turkcell için yerli ve uluslararası paydaşlar ile etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknolojideki öncü rolümüzü 5G'de de sürdürüyoruz. Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon destek programı Horizon 2020'de beş Ar-Ge projemiz ile yer almamız bunun en güzel göstergelerinden biri. Türkiye'nin adını 5G ve ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak bizim için çok önemli. Bu programda Türkiye'den en fazla 5G projesine destek alan operatör olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte kazanılan üst seviye teknik yetkinlikler ve kurulan iş birlikleri; şebekenin, uzman ekiplerin, iş birimlerinin 5G'ye ve ötesinde gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır olmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak.”

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 ile teknoloji geliştirme ve araştırma projelerine destek sağlanıyor. Bütçesi bir havuz mantığıyla birlik üyesi ve Türkiye gibi asosiye statüdeki bazı ülkelerin yıllık ödemeleriyle oluşturulan bu program kapsamında Avrupa Komisyonu, açtığı çağrılar vasıtasıyla Ar-Ge projelerine hibe desteği sunuyor. Programın Türkiye'deki koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK'ın açıkladığı üzere son iki yılda katıldığı proje sayısının artmasıyla aldığı toplam hibe desteği ilk defa ödediği tutarın üzerine çıkan Türkiye'nin başarısında Turkcell'in bu beş projesinin de büyük katkısı bulunuyor.