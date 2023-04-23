Turkcell'in ‘Çadırkent Etkinlikleri'nde Çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Büyük bir yıkıma neden olan depremlerden sonra en fazla mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Turkcell ise miniklerin yaralarını sarmak için afetler sonucunda büyük hasar alan bölgede gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesine katkıda bulunuyor. “Bura bizim memleket” diyerek bölgeyi iyileştirmek amacıyla ‘Gönül Bağı Projeleri'ni başlatan operatör, istihdamdan üretime, sanattan eğitime pek çok alanda depremzedelerin yanında olurken çocuklara yönelik ‘Çadırkent Etkinlikleri' kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bir ayda 20 bin çocuğa ulaşıldı

Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te bulunan toplam 11 lokasyondaki çadırkentlerde bir ayı aşkın süre içinde 20 binden fazla çocuğa ulaşan operatör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların keyifli vakit geçirmelerine ve yüzlerinin gülmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan alanlarda eğitici, öğretici ve eğlendirici birçok aktivite düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, her lokasyonda gün boyu süren etkinliklerde Turkcell, ekosistemindeki tüm markaların imkanlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. TV+ ekiplerinin pedagoglara danışarak seçtikleri filmler, kurulan çadır sinemalarında çocuklar için gösterime girdi. Pasaj tarafından sağlanan boyama defter ve kalemleriyle ise çizgi roman kahramanlarıyla birlikte boyama aktiviteleri yapıldı. GAME+ ile tablet üzerinden oyunlar oynayan çocuklar, fizy ile müzik eşliğinde bisikletle pedal çevirerek sağlıklı içecekler hazırladı. Ayrıca eğitmenler eşliğinde özel hazırlanmış parkurda çocuklara temel bisiklet eğitimi de verildi.

Hediyeler çocukların yüzünü güldürdü

Çadırkent etkinliklerine, Turkcell Akademi tarafından psikolojik danışmanlık eğitimi alan 22 kişilik ekip de destek verdi. Bir yanda çocuklara aktivitelerin heyecanı yaşatılırken diğer yanda patlamış mısır ve meyve suyu ikramları yapıldı, çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ayrıca Çadırkent Etkinlikleri kapsamında çocukların aileleri de unutulmadı. Yaklaşık 15 bin aileye hijyen seti ulaştırıldı.

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