Turkcell'in ‘Çok Çekici' yaz filmi yayında

Türkiye'nin güzelliklerinin ve Turkcell'in çekim gücünün anlatıldığı #ÇokÇekici reklam serisinin 7'nci filmi yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, serinin önceki filmi “#ComeToÇaykara” filminde de yer alan küçük oyuncu Ahmet Sefa Gürkan ile başlayan son filmde, yeşili ve mavisiyle bizi kendisine çeken Türkiye'nin doğal çekici güzelliklerine yer veriliyor.

Küçük oyuncunun ‘Çaykara'ya gel' çağrısıyla başlayan görüntülerde, ülkenin birçok noktasından insanların günlük yaşamlarından eğlenceli paylaşımlarıyla operatörün yüksek çekim gücü vurgulanıyor. İnsanlar, sevdiklerini operatörün kalitesiyle Türkiye'nin güzelliklerini yaşamaya, yazın ve bayramın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Kala Film'in prodüksiyonunu, Ali Ardıç'ın yönetmenliğini üstlendiği film, tüm seri gibi yine Rafineri imzası taşıyor.