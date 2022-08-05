Turkcell'in reklam yüzü komedyen Doğu Demirkol oldu

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Turkcell, dijital marka ekosistemiyle müşterilerine özgün ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Operatör, yenilikçi teklif ve ürünlerinin tanıtımı için başarılı komedyen Doğu Demirkol ile anlaştı. Turkcell'in marka yüzlerinden biri olacak başarılı komedyen, operatörün ürün ve tarifelerine yönelik yeni kurgu ve tekliflerini, ‘Türkiye'nin Dijital Hikayeleri' adlı iletişim platformuyla ekrana taşıyacak. Doğu Demirkol kullanıcılara yönelik özgün tekliflerin ve kurguların konu edileceği serinin ilk reklam filminde rol alacak ve yeni lanse edilen Esneyen Paket'i anlatacak. Ünlü komedyen serinin devamında ise farklı hikayeler ve farklı ürünlerle ekrana gelecek.

“Türkiye'nin Dijital Hikayeleri'ni anlatacağız”

Lansmanda yeni sürece dair detaylara, operatörün müşteri deneyimi hedefiyle müşterilerine sunduğu, kullanıcıya özel kurgulanabilen kampanya ve tarifelere de değinen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Bugün Turkcell çatı markamız altındaki dijital ürün ve hizmetlerimizle, hayatın her alanında müşterilerimize çözümler sunan bir dijital ekosisteme sahibiz, ürün ve servislerimizle bir telekom operatörünün çok ötesindeyiz. Bununla birlikte hem çekim gücümüz hem mobil hem sabit yenilikçi tarife/paket kurgularımız, müşterilerimize dokunduğumuz çok önemli alanlar olmaya devam ediyor. İhtiyaçların değişimine paralel olarak iletişim ihtiyaçları da değişiyor. “Türkiye'nin Dijital Hikayeleri” dediğimiz yeni iletişim çatısı altında da bu ürün ve hizmetlerimizi anlatacağız. Bu alandaki marka yüzümüz de samimi, gerçek, içimizden biri olan sevgili Doğu Demirkol” dedi.

Ergenekon, ünlü komedyenle yaptıkları iş birliğine yönelik şöyle konuştu: “Turkcell, müşterisini her zaman merkeze koyup onların iç görülerini anlayarak, yenilikçi kurgular geliştiren ve bunu kalitesinden ödün vermeden, iyi ve detaylı düşünülmüş bir müşteri deneyimiyle projeler hayata geçiren bir marka. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz kurguları, tekliflerimizi de “Türkiye'nin Dijital Hikayeleri” adlı yeni bir iletişim platformu altında, Türkiye'nin yeni nesil komedyeni sevgili Doğu Demirkol ile anlatacağız. Doğu, yaptığı işlerle hayatın çok içinde, başarılı bir isim. Bizim de hep söylediğimiz gibi Turkcell de hayatın içinde, hayata dokunan bir marka. Operatör olarak varlığıyla ve yaptığı başarılı işlerle yüzleri güldüren, gündelik telaşları hafifleten, samimi, iyi bir hikaye anlatıcısı olan Doğu ile güzel işlere imza atacak olmak şimdiden heyecanlı ve keyifli.”

“Turkcell'le birlikte Türkiye'nin Dijital Hikayeleri'nin bir parçası olmaktan mutluyum”

Doğu Demirkol ise operatör ile yaptığı iş birliğiyle ilgili, “Operatör küçüklükten beri takip ettiğim, sevdiğim bir marka. Alternatifi yok. Turkcell'le birlikte Türkiye'nin Dijital Hikayeleri'nin bir parçası olmaktan mutluyum. Türkiye'de teknolojinin adaptasyonuna dair çok güzel hikayeler var. Amaç, bunların mizahi dille anlatılması. İnşallah herkes beğenir. Ben çekimlerde çok eğlendim, keyif dolu bir set macerası oldu. Herkes eğlensin, mutlu olsun diye çabalıyorum” diye konuştu.

Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: “Bilgisayar Mühendisliği okudum. Operatöre mühendis olarak girmeye çalışmış, CV göndermiştim. Kısmet bu projeyeymiş. Zaten oyuncu olmak istiyordum. Ne yaparsam yapayım, eğlenelim, mutlu olalım istiyorum.”

“Her yaşa ve ihtiyaca göre kişiselleştirilen tarifeler”

Günümüzde, kullanıcıların özellikle kendileri için özgünleştirilmiş ürünlere ve ihtiyaçlarına özel hizmetlere odaklandıklarına değinen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon sözlerini şöyle sürdürdü, “Operatör olarak biz de yaşa, kullanıma ve ihtiyaca göre özelleştirilen, güvenli ve her yaştan kullanıcıya hitap eden ürün, paket ve tarifelere sahibiz: Esneyen Paket, gençler için GNÇ paketleri, Turkcell YapBoz'la kişiye özel tarifeler, güvenli ve uygun Çocuk paketleri ile kişiye özgün hizmet sağlıyoruz” dedi.