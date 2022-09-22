Turkcell'in Zekathon turnuvasına başvurular başladı

Turkcell'in Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerini teknoloji ile tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak hedefiyle gerçekleştirdiği Zekathon'a başvurular başladı. Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlenen ve Bilim Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanan bir etkinlik olan Zekathon'da öğrenciler, yarışma boyunca online eğitimler alırken, mentorlarıyla haftalık toplantılara katılacak ve projelerini geliştirecek. Gençler, yarışma kapsamında aldıkları eğitimlerin ardından geliştirdikleri sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak.

24 Ekim tarihine kadar başvurulara açık olacak turnuvanın kazananları, 4 Ocak 2023te düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Zekathon turnuvası detaylarına ulaşmak ve başvuru için zekagucu.turkcell.com.tr/zekathon/ web sitesi ziyaret edilebilir.

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