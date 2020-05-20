İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkçenin kökleri gözler önünde

Türkçenin kökleri gözler önünde
Türkçenin kökleri gözler önünde

Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’nin Türkçenin 7 asrını aydınlatan kitabı ölümünden 17 yıl sonra tamamlandı.

2003 yılında ölen Avusturyalı Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze'nin uzun uğraşlar neticesinde kaleme aldığı ‘Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Sözlüğü'nün tamamı, 10 cilt olarak Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından neşredildi. 700 yıllık bir safhayı ele ala lügat, Prof. Dr. Tietze'nin notları üzerinden çeşitli akademisyenlerce tamamlandı. Türkiye Türkçesi'ni aydınlatan eserin kaybolmaktan kurtulduğunu belirten TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, lügatin bilim dünyasına kazandırılması konusundaki katkıları için Tietze ve ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

ONLINE ORTAMA TAŞINACAK
Üniversiteler ve kurumların kütüphaneleriyle paylaşılan eserin satışı TÜBA internet sayfası üzerinden gerçekleşiyor. Öte yandan 10 ciltlik eserin muhtevasına dijital ortamda da ulaşılabilmesi için TÜBA tarafından gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.