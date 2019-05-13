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Türkeli'de 2 bin kişilik iftar sofrası

Türkeli'de 2 bin kişilik iftar sofrası
Türkeli'de 2 bin kişilik iftar sofrası

Sinop'un Türkeli ilçe Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara iftar verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 7'den 70'e çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde, vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde iftarlarını yaptı. 

Düzenlenen iftar programına Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. Nazım Maviş, Sinop ve ilçelerinde görev yapan belediye başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeği öncesi çeşitli ilahiler seslendirildi. 

Sinop Valisi Köksal Şakalar ve AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. Nazım Maviş birer selamlama konuşması yaptı. AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, yaptığı konuşmada, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde ilçe halkıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. 

Bu güzel ve hayırlı ayda ilçe halkına müjde vermek istediğini kaydeden Maviş, Türkeli Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı olarak hazırlanan hizmet binası projesinin ilgili bakanlıktan onaylandığını ve yapım çalışmalarının başlayacağını belirterek, ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.  

Yunus Celal Araz

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