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Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı, geçici köprüler ulaşıma kapandı

Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı, geçici köprüler ulaşıma kapandı
Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı, geçici köprüler ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.

Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı, geçici köprüler ulaşıma kapandı - Tıkla İzle

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı. Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Yunus Celal Araz
 

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