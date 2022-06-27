Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı, geçici köprüler yıkıldı

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı. Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

Geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi

11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde, ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağlayan Yılanlık ve Çayırlar Köprülerinin yıkılması sonucu yerine yapılan geçici köprüler ile Satı ve Yeşiloba köylerindeki geçici köprüler çay sularının yükselmesiyle birlikte yıkıldı.

İlçenin Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde ise Akçay Çayı yakınında evleri bulunan 13 kişi jandarma ekiplerinin desteğiyle tahliye edilirken, 1 aile Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okuluna yerleştirildi. Ayrıca Çayağzı Mahallesi'nde tedbir amacıyla boşaltılan bir ahır sular altında kaldı.

İlçenin Metin Bostancıoğlu Caddesi, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılarak, polis ekiplerince önlemler alınırken, Türkeli köprüsünde de su seviyesinin yükseldiği anlarda yaya ve araç geçişlerine izin verilmedi.

Çay sularının kritik noktaya gelerek tehdit oluşturduğu Yılanlık mevkisinde, ilçe merkezinin çayın taşması gibi durumlardan etkilenmemesi için İlçe Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince taşkın koruma çalışması yapıldı.

Yunus Celal Araz