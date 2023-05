Türkevi saldırganına 'denetimli serbestlik'

ABD'nin New York kentinde yer alan ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin içerisinde bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık, New York Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Soyguna teşebbüs, terör suçu, suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai zarar verme ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Akbıyık hakkında mahkeme, "denetimli serbestlik" kararı vererek, Türkevi ve iştiraklerine herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı. Davada bir sonraki duruşma tarihi ise 25 Temmuz olarak belirlendi.

Akıl hastanesine sevk edildi

Recep Akbıyık, mahkemenin ardından New York Bellevue Hastanesi Psikiyatri ve Nörolojik Hastalıklar Bölümü'ne sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin gözetimi altında akıl hastanesine sevk edilen Akbıyık'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı değerlendirilecek. Akbıyık, saldırının ardından 4 gün sonra 26 Mayıs'ta New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından yakalanmıştı.

