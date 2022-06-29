Türkgözü Gümrük Kapısı 2 aylık aranın ardından yeniden açıldı

Çift giriş çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personel lojmanlarının da yer alacağı Türkgözü Gümrük Kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 100 milyon liralık ödenek ayırdığı sınır kapısında 2021'de başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor. Sınır kapısının araç geçişine açılmasıyla birlikte tır yoğunluğu da oluşmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşurken, sürücüler de bekleyişini sürdürüyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkgözü Gümrük Kapısı'nın çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en modern kapılarından biri olacağını söyledi.

Demirci, "Tükgözü Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları 2021'in Ekim ayında başladı. Daha sonradan 2 aylık geçici bir kapanma süreci yaşandı. 26 Haziran'da gümrük kapısı yeniden tır trafiğine açıldı. Fakat modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye'nin en modern kapılarından biri olacak. Başta araç tanıma sistemi olmak üzere yolcu tanıma sistemi, X-Ray cihazları ile son sistem teknoloji ile donatılacak bir gümrük kapısı hüviyetini alacak. Çift giriş çıkışlı kapı, yaya ve araç trafiğine de açık olacak. Modernizasyon çalışmaları tamamen bittikten sonra Türkgözü Gümrük Kapısı Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan modern bir yüzü olacak'' dedi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan kapılarından olan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Gümrük kapısı bir süredir geçişlere kapalıydı, buranın yeniden ulaşıma açılması heyecanla karşılandı. Sınır kapıları bölgeye katkıda bulunması, ticari anlamda bir takım faaliyetlerin yapılmasında önemli noktalar. Türkgözü Gümrük Kapısı'nda modernize çalışmasının tamamlanmasıyla kapasitesinin daha çok artacağı, bölgeye, yerele ve ülkemize önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim. Adı gibi Türk gözü, Türk'ün gözü ve bu kapının Türkiye'ye yakışır olması gerekiyordu. Kapalı olan süreç içerisinde bölge halkı da kapının varlığının önemini anlamış oldu. Ulgar Dağı tüneli projesinin bitişi gümrük kapımıza çok ciddi manada anlam katacaktır" şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız

