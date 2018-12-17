Turkish Airlines Corporate Club, ‘En İyi Kurumsal Seyahat Programı' seçildi

Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan Türk Hava Yolları, ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu. Yapılan şirket açıklamasına göre ‘En İyi Kurumsal Seyahat Programı' kategorisinde, kurumsal müşterileri için özel tasarlanan programı “Turkish Airlines Corporate Club”ın ödüllendirildiği gecede bayrak taşıyıcı havayolu ayrıca, üst üste ikinci kez “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerine de lâyık görüldü.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen yayın anketinde 22.000'den fazla iş/business ve tatil seyahatçisi, 80'in üzerinde kategoride “En İyi”yi belirleyebilmek için oylamaya katıldı.

Beverly Hills, Kaliforniya, ABD''de düzenlenen törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” ödülünü Türk Hava Yolları adına Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı, Mert Dorman teslim alırken; “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerini ise yine bayrak taşıyıcı havayolu adına Türk Hava Yolları Los Angeles Müdürü, Ersen Engin kabul etti.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı, Mert Dorman; “Türk Hava Yolları olarak, ödüllü hizmetlerimizi genel standartlarından ayrıştıran özellikleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Örneğin, business ve kurumsal yolcularımıza sunduğumuz hizmet seçkimizi kapıdan kapıya kesintisiz deneyim konsepti ile tasarlayıp, uzun vadeli bir vizyonla geliştirdik ve bu noktada bariz bir farklılık oluşturduk. Bu ödüllerin tamamı, müşteri odaklı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışımızın bizim için son derece kıymetli birer takdiri. Markamızı bu ödüllere lâyık gören yolcularımıza, Turkish Airlines Corporate Club üyelerimize ve Global Traveler dergisine teşekkür ediyoruz” dedi.