Turkish Cargo seferlerini arttırıyor

Dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları ve yolcu talebinin düşüşü, yolcu uçaklarında oluşan kargo taşıma kapasitesini ciddi şekilde sınırlamasına rağmen tüm dünyanın en büyük kargo kapasitesine sahip 6'ncı kargo uçağı filosuna sahip Turkish Cargo, Türkiye'nin ihracatı ve kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına filosunda bulunan tüm kargo uçaklarını tam kapasite kullanılacak şekilde bir planlama yapıyor. Ülke otoritelerinin kısıtlarına ve Sağlık Bakanlığının tedbir amaçlı uygulamalarına da riayet eden Turkish Cargo, son 4 yılda 13'ten 25'e çıkardığı mevcut kargo uçağı kapasitesine ilave olarak yolcu filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşıma amaçlı hizmet vermeye başlıyor. Bu dönemde hava kargo akışını sürdürmenin hayat kurtaracağı bilinciyle hareket eden firma, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) korona virüsle küresel çapta mücadele için aldığı tüm çalışmaları destekliyor. Turkish Cargo özel ekipleri ve operasyon birimleri ile çalışmalarına devam ederken, rezervasyon sistemi 7/24 hizmet veriyor.

Tuncer Cengiz

