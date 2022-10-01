Turkish Plywood, kontrplakta Avrupa'nın yeni gözdesi

Ürün kalitesi, marka değeri ve rekabetçi fiyat anlamında Avrupa pazarından aldığı payı halihazırda son yıllarda hızlı bir şekilde artıran Meserretçioğlu, yaşanan gelişmeler sonrasında ivmesini daha da yükseltti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'dan alımları tamamıyla durduran Avrupa Birliği ülkeleri yönlerini farklı ülkelere çevirdi. Plywood/Kontrplak ürünlerinin ithalatına ambargo koyan Avrupa ülkeleri bu talebinin bir kısmını son yıllarda üretim kapasitesini artıran ve ithalatçılıktan ihracatçı pozisyonuna gelen Türkiye'ye yönlendirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen hepsinde Türk orman ürünleri konusunda en iyi bilinen ve güvenilen marka olan Turkish Plywood Organization gelen yoğun talep ile bu yönde yatırımlarını artırma kararı aldı.

Uluslararası ticaret, üretim ve markalaşma konusunda uzman olan Meserretçioğlu Yatırım Grubu, bünyesinde yer alan Turkish Plywood yapılanması ile Türk ürünlerinin yurtdışı pazarlara pazarlanmasının yanında üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin iç pazar dağıtımında önemli bir marka pozisyonunda.

Özellikle sahip olduğu, huş ağacı, çam ağacı ve ayrıca bunların kombinasyonlarından üretilen ve birçok alternatifleriyle pazara sunulan Redwood Plywood markası inşaat-kalıp sektöründe ön plana çıkarken müteahhitler tarafından özellikle tercih ediliyor.

Firmanın ana kriterleri arasında uluslararası standartlar ve bunlara uygunluklar önemli bir yer tutuyor. Sertifikasyon noktasında tüm Marka ve Ürün Yeterlilik belgelerinin tamamına sahip olan firma önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Avrupa'da ön planda yer alan ve parlayan yıldızlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.

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