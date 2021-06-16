Türkiye 0- 2 Galler

Maçtan dakikalar

6. dakikada Daniel James'in ara pasında Ramsey, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Ramsey'in önünü boşaltıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

9. dakikada sağ taraftan Cengiz'in içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ward kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kale önünde Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direk dibinde Morrell kafayla kornere gönderdi.

30. dakikada sağ taraftan Hakan'ın kullandığı kornerde kale önünde Çağlar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Galler savunması uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Zeki'nin ortasında Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Bale'in savunma arkasına gönderdiği topla Ramsey buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazında Ramsey'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

54. dakikada sol taraftan Cengiz'in kullandığı kornerde arka direkte Merih ortaya indirdi. Kale önünde topla buluşan Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Zeki Çelik'in ceza sahası içerisinde Bale'e yaptığı müdahaleyi hakem Dias penaltı olarak değerlendirdi.

61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Gareth Bale geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada penaltının kaçmasının ardından Uğurcan oyunu hızlı başlattı ve pasını Umur Meraş'a aktardı. Bu futbolcunun geri gönderdiği topta Uğurcan gecikince Bale ayak koydu ancak top az farkla auta gitti.

63. dakikada sol taraftan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward'da kaldı.

79. dakikada Galler tehlikeli geldi. Ramsey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral'ın üzerinden yükselen Bale kafayı vurdu ancak Uğurcan çizgi üzerinde kontrol etti.

87. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu ancak kaleci Ward topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada Galler, korner atışını paslaşarak kullandı. Korner köşesinde topla buluşan Bale, çizgiden çok rahat şekilde ilerleyerek ceza sahasına girdi ve pasını aktardı. Müsait pozisyondaki Roberts yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

İtalya'nın İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar gruptaki durumumuzu belirleyecek.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rul Tavares, Paulo Soares

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Mert Müldür dk. 72), Okay Yokuşlu (Merih Demiral dk. 46), Ozan Tufan (Yusuf Yazıcı dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Halil Dervişoğlu dk. 75), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 83 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen (Ampadu dk. 73), Bale, James (Neco Williams dk. 90+2 ?), Ramsey (Wilson dk. 85 ?), Moore

Yedekler: Hennessey, Adam Davies, Gunter, Lockyer, Tyler Roberts, Norrington Davies, Jonny Williams, Brooks, Levitt

Teknik Direktör: Rob Page

Goller: Ramsey (dk. 42), Roberts (dk. 90+3) (Galler)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Ben Davies, Chris Mepham (Galler)

Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu