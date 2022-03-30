Türkiye, 2022 FTA Ödülleri'nde konuk ülke olarak yer alacak

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunan dinamik moda tasarımcılarına her yıl uluslararası tanınırlığın yanı sıra finansal destek ve iş desteği sağlamayı amaçlayan Fashion Trust Arabia, 4'üncü yılında Türkiye'yi sıradaki 2022 FTA Ödülleri'nin konuk ülkesi olarak davet etti ve bu çerçevede İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile partnerlik antlaşması imzalandı. Yapılan açıklamaya göre, FTA ve İHKİB arasında sağlanan anlaşma sayesinde konuk ülke kategorisinde Türkiye'den 4 finalist tasarımcı, Ekim ayında Katar'ın Doha kentinde düzenlenecek olan Fashion Trust Arabia 2022 Ödül Töreni'nde FTA konuk ülkelerine ithafen ayrılan özel ödül için yarışacak. Final için seçilen 4 Türk moda tasarımcısına ayrıca final gecesinde stant kurma hakkı, iş birliği sağlanan Galeries Lafayette ve Printemps gibi önde gelen satış noktalarında stant kurma hakkı gibi özel imkanlar sunulacak. Kazananlar ayrıca FTA'nın perakende partnerleri ve moda endüstrisi profesyonellerinden oluşan küresel bir ağ tarafından moda ve iş alanında çeşitli konuların ele alındığı kişiselleştirilmiş, bir yıllık mentor programına dahil edilecek. Yarışmanın birincisi olacak Türk moda tasarımcısı ayrıca minimum 25 bin dolarlık ödüle hak kazanacak.

Bu kapsamda, Konuk Ülke Ödülü kadın hazır giyimde uzmanlaşmış bir Türk moda tasarımcısının yeteneğini taçlandıracak. FTA 2022 Danışma Kurulu, FTA jürisi ile birlikte diğer FTA finalistleriyle aynı süreçte Türk tasarımcılarının kısa aday listesini oluşturmaktan sorumlu olacak. Yarışmaya şu ana kadar Türkiye'den aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu yaklaşık 20 moda tasarımcısı başvurdu.

Bu değerli iş birliği, gelişmekte olan pazarlardaki genç tasarımcılarının küresel bir iletişim ağı ve destek sistemi kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. ODKA bölgesinden ve Türkiye'den genç tasarımcılara birbirlerinin pazarlarıyla kaynaşma ve birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sunan iş birliği, sonsuz fırsatlar sunuyor.