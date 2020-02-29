İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye, 3 ülke ile yolcu geçişini kapattı

Türkiye, 3 ülke ile yolcu geçişini kapattı
Türkiye, 3 ülke ile yolcu geçişini kapattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 3 ülke ile arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Covıd-19'a karşı alınan yeni tedbirler ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 ülke ile Türkiye arasında uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Çin'de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani yeni korona virüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran'la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran'la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.

Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.