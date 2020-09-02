İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas'ta

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas'ta

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas’a geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta - Tıkla İzle

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun ilk maçında Perşembe günü saat 21.45'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapacak. Milli takımın Sırbistan maçı hazırlıklarını da Sivas'ta sürdürmesi bekleniyor.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.