Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle| Türkiye ABD Canlı Skor

Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle... Türkiye, gruptaki 2. maçında ABD ile bugün karşı karşıya geliyor. İki takım, son olarak 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Maçı 81-64 kazanan ABD, Dünya Şampiyonu olurken, A Milliler 2. olmuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı takım, bugüne kadar oynadığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu zorlu mücadele bugün NTV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.