İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle| Türkiye ABD Canlı Skor

Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle| Türkiye ABD Canlı Skor
Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle| Türkiye ABD Canlı Skor

Türkiye ile ABD basketbol milli takımları,bugün Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da karşılaşıyor. Maça dair detaylar ise işte burada yer alıyor...

Türkiye ABD Basketbol Maçı Canlı İzle... Türkiye, gruptaki 2. maçında ABD ile bugün karşı karşıya geliyor. İki takım, son olarak 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Maçı 81-64 kazanan ABD, Dünya Şampiyonu olurken, A Milliler 2. olmuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı takım, bugüne kadar oynadığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu zorlu mücadele bugün NTV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.