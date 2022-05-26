Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde Türk şirketlerinin Afrika'daki yatırımlarına dikkat çekildi

Doğanlar Holding'in inşaat iştiraki Doğyap İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Ali Doğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türk şirketlerinin Afrika'daki yatırımlarında kazan-kazan modeliyle önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekti. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olmasının beklendiğine, bunun da dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıtasında yaşaması anlamına geldiğine işaret eden Doğan, “Bu potansiyel, Afrika'nın 25-30 yıl gibi kısa bir sürede, gerek altyapı-üstyapı gerekse sağlık, eğitim gibi birçok alanda gelişime ve yatırıma ihtiyacı olması anlamına geliyor. Bu gelişim ihtiyacının karşılanması, ancak sanayileşmeyle mümkün. Nitekim, birçok Afrika ülkesinin gelecek vizyonunda sanayileşme adımı büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımızla Afrika pazarına duyduğumuz güveni gösterdik"

Doğan, holdingin inşaat alanında Afrika'daki faaliyetlerinin 2015 yılında Senegal'de başladığını, Senegal-Dakar'da Batı Afrika'nın en büyük meyve, sebze hali ve tır parkı kompleksinin 14 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilerek teslim edildiğini kaydetti. Bu projenin birçok ülkeye model olduğunu, bu bağlamda Uganda, Kenya, Gana, Fildişi, Burkina Faso gibi ülkelerden tarımın sanayileşmesine yönelik stratejik öneme sahip sebze ve meyve hali kompleksi yapımı için davetler aldıklarını belirten Doğan, “Görüşmelerimiz bu ülkelerde devam ediyor. İnşaat sektöründe taahhüt işlerimizin yanı sıra yatırımcı kimliğimizle yine Senegal'de Haziran ayı sonu üretime başlanması planlanan mobilya fabrikası yatırımımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Holding olarak Afrika kıtasında inşaat, enerji ve mobilya olmak üzere bu 3 sektörde fırsatları değerlendirdiklerini söyleyen Doğan, Türk şirketlerinin, Afrika'nın büyümesi ve gelişmesi yolunda iyi bir çözüm ortağı ve yol arkadaşı olduğunu sözlerine ekledi.