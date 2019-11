Türkiye Akdeniz'in en iyi kruvaziyer destinasyonu seçilince Japonlar yatırıma hız verdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, cruise sektörü için otorite mecralardan biri olan Porthole Cruise Magazine, okuyucularının oyları ile Türkiye'yi Akdeniz'in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan etti. Bunun üzerine, 2018 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan bir Japon yatırımı olan Cruise Planet markası, Türkiye'de yatırımlarına hız verme kararı aldı. Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan dünya devi bir Japon markası HIS Global'in Japonya'da doğan, yıllardır cruise sektöründe bilinen küresel markalarından olan Cruise Planet, çok yakın bir zamanda İstanbul Nişantaşı'nda misafirlerine alışılmışın dışında, çok farklı bir anlayışla hizmet vereceği bir cruise showroom'u olan The House of Cruising Nişantaşı'nı açacağını duyurdu. 70 ülkede, 550'nin üzerinde ofisi ve 17 bin çalışanıyla edinilen 40 yıllık tecrübe; Japon vizyonerliği ve Türk misafirperverliği hizmet anlayışını birleştirerek Cruise Planet'i yönettiklerini belirten Cruise Planet Müdürü Onur Ovacık, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi cruise başkenti yapma hedefimiz için durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz"

Cruise Planet Müdürü Ovacık, "Küresel pazarda söz sahibi bazı cruise şirketlerine ait gemilerin İstanbul'a 2020 başlangıç olmak üzere, 2021'de de yoğun olarak gelecek olmaları, merkezimiz Japonya'da da memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmelerden de aldığımız güç ile Türkiye'yi cruise başkenti yapma hedefimiz için durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz. 2018 yılında Türkiye'de hizmete giren markamızın sıra dışı bir ofiste, ev konseptinde samimi bir cruise showroom temasıyla The House of Cruising Nişantaşı içinde hizmet vermesi için harekete geçtik. Merkez ofisimizin cesaretlendirmesi ve yeni ofisimizin hizmete açılmasıyla marketing bütçelerimizi de arttırarak, gemi turlarının Türkiye'de daha fazla tanınması için yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Türkiye'nin Akdeniz'de en iyi cruise destinasyonu seçilmesi sayesinde, Türkiye ofisimizin Yunanistan, Azerbaycan, İran, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de Cruise Planet'in marketing-satış çalışmalarının bizzat bizim tarafımızdan yapılması konusunda bir karar almıştır.” dedi.

Ovacık, "Sektörde bir ilk olan markamız, Türkiye'nin cruise arama motorudur. Şirketimize her an ulaşma imkanı ve ücret iade garantileri ile hizmet veriyoruz. Geniş ürün yelpazesinin içinde herkesin kendine uygun turu bulması sadece birkaç filtrelemenin ardından gerçekleşmekte Misyonumuz bir yandan da gemi seyahati denememiş seyahat severlere bu keyifli tatil ürününü en doğru şekilde tanıtmak, gemi ile seyahat etmelerini sağlamak ve bundan sonraki seyahatlerinde yeniden cruise tatili tercih ettiklerini görmek istiyoruz" dedi.

Avrupa'nın en büyük kruvaziyer şirketi olan MSC Cruises'ın en yeni gemisi MSC Grandiosa'nın isim verme-suya indirme törenine davet edilen Ovacık, cruise sektöründeki Türkiye'nin en iyi tur operatörü ödülünü Hamburg'daki törende almıştı.